Super League 2: Απώλεια για Ηρακλή, ισοπαλία στο Θεσσαλικό ντέρμπι – Εύκολα ο Πανιώνιος

Η 12η αγωνιστική στον Α’ όμιλο της Super League 2, ολοκληρώθηκε με ισοπαλία στο Νίκη Βόλου-Αναγέννηση Καρδίτσας, την οποία δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί ο Ηρακλής καθώς ήρθε ισόπαλος με τον Καμπανιακό.

Ο «γηραιός» στο πρώτο ματς με τον Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς στον πάγκο του, άνοιξε το σκορ στο 6’ με τον Κυνηγόπουλο, όμως οι φιλοξενούμενοι απάντησαν στο 28’ με τον Ρόβα. Ο Δερμιτζάκης έδωσε προβάδισμα στον Καμπανιακό στο 64’. Ο Ηρακλής ισοφάρισε στο 72’ με την κεφαλιά του Εραμούσπε.

Στο ντέρμπι ανάμεσα στη Νίκη Βόλου και την Αναγέννηση Καρδίτσας, οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0. Οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι με τον Τζανετόπουλο στο 21’, ενώ απ’ το 23’ έπαιζαν με δέκα παίκτες.

Ο Αστέρας Τρίπολης Β’ επικράτησε εύκολα του Μακεδονικού με 3-0. Ο Λάσκαρης άνοιξε το σκορ με κεφαλιά στο 7’, ενώ ο Γραμμένος πέτυχε δύο γκολ από το σημείο του πέναλτι στο 34’ και στο 79’

SUPER LEAGUE 2 – Α’ ΟΜΙΛΟΣ – 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Καβάλα – Νέστος Χρυσούπολης 1-0

ΠΑΟΚ Β’ – ΠΑΣ Γιάννινα 1-0

Αστέρας Τρίπολης Β’ – Μακεδονικός 3-0

Νίκη Βόλου – Αναγέννηση Καρδίτσας 0-0

ΠΟΤ Ηρακλής – Καμπανιακός 2-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ηρακλής 12 28

2. Νίκη Βόλου 12 27

3. Αναγέννηση Καρδίτσας 12 27

4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 12 26

5. ΠΑΟΚ Β’ 12 14

6. Καβάλα 12 12

7. Νέστος Χρυσούπολης 12 11

8. Καμπανιακός 12 9

9. ΠΑΣ Γιάννινα 12 8

10. Μακεδονικός 12 5

Στον Β’ όμιλο ο Πανιώνιος πέρασε εύκολα απ’ το Άργος επικρατώντας 3-0 του Παναργειακού. Στο 2’ με τον Βενάρδο έγινε το 0-1. Ο Μόρσεϊ στο 65’ έκανε το 2-0, πριν ένα αυτογκόλ του Νικολετόπουλου (72΄) διαμορφώσει το τελικό 3-0.

Νίκη και για την Ελλάς Σύρου που υποδέχτηκε την Athens Kallithea και επιβλήθηκε με 2-0. Βερνάρδος και Κόλα οι σκόρερ των νικητών.

SUPER LEAGUE 2 – Β’ ΟΜΙΛΟΣ – 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ηλιούπολη – Καλαμάτα ΠΣ 0-3

Χανιά – Ολυμπιακός Β’ 1-0

ΓΣ Μαρκό – Αιγάλεω ΑΟ 3-0

Ελλάς Σύρου – Athens Kallithea FC 2-0

Παναργειακός – Πανιώνιος 0-3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Καλαμάτα ΠΣ 12 32

2. Πανιώνιος 11 27

3. ΓΣ Μαρκό 12 22

4. Athens Kallithea FC 12 17

5. Ελλάς Σύρου 12 16

6. Ολυμπιακός Β’ 10 14

7. Αιγάλεω 11 11

8. Χανιά 12 9

9. Ηλιούπολη 12 7

10. Παναργειακός 12 4