Ο Χρήστος Μουζακίτης παρέλαβε το βραβείο Golden Boy Web 2025 - «Είμαι καλύτερος στο πινγκ πονγκ»

Σε μία λαμπρή τελετή στο Τορίνο της Ιταλίας, ο Χρήστος Μουζακίτης παρέλαβε το βραβείο του Golden Boy Web 2025.

Ο Χρήστος Μουζακίτης παρέλαβε το βραβείο Golden Boy Web 2025 - «Είμαι καλύτερος στο πινγκ πονγκ»
Σπουδαία στιγμή για τον νεαρό άσο του Ολυμπιακού, ο οποίος έγινε ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που κατακτάει το βραβείο της ιταλικής «Tuttosport», Golden Boy Web.

Ο Χρήστος Μουζακίτης έλαβε σχεδόν 437.000 ψήφους και συγκέντρωσε ένα ποσοστό κοντά στο 39%, αφήνοντας πίσω του σπουδαία ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η βράβευσή του πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Μουσείο Αυτοκινήτου (ΜΑUTO) στο Τορίνο, σε μία λαμπρή γιορτή όπου έδωσαν το «παρών» κορυφαίες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ο Χρήστος Μουζακίτης παρέλαβε γεμάτος χαρά το βραβείο του Golden Boy Web για το 2025 και δήλωσε κατά την βράβευση του:

"Συγχαρητήρια στους προηγούμενους νικητές, ευχαριστώ όλους όσοι με ψήφισαν. Θέλω να το αφιερώσω στην οικογένειά μου, στους φίλους μου, στην ομάδα και σε όσους είναι εδώ μαζί μου”.

-Για το τι νιώθει βλέποντας ότι αποτελεί πρότυπο για τόσα άτομα: “Είναι μεγάλη τιμή για μένα να αποτελώ πρότυπο και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ”.

-Για το ποιοτικό στοιχείο που θα “έκλεβε” από προηγούμενους νικητές: “Ο κάθε παίκτης έχει κάτι ξεχωριστό, οπότε δεν μπορώ να διαλέξω.”

-Για την παρουσία του στον Ολυμπιακό: “Είναι μεγάλη τιμή που αγωνίζομαι σε αυτόν τον σύλλογο. Από μικρός κατάλαβα το mentality αυτής της ομάδας”.

-Για την ικανότητά του στο πινγκ πονγκ: “Νομίζω πως είμαι καλύτερος στο πινγκ πονγκ απ’ ό,τι στο ποδόσφαιρο και αν κατέβαινα σε ένα τουρνουά, θα το κέρδιζα”.

-Σχετικά με τη δήλωση του Πολ Πογκμπά, ότι διάλεξε ποδόσφαιρο αντί για πινγκ πονγκ: “Πρώτη φορά το ακούω αυτό για τον Πογκμπά. Αν το είχα μάθει νωρίτερα, ίσως να είχα ακολουθήσει άλλη καριέρα”.

Οι νικητές του Golden Boy Web από το 2018 μέχρι σήμερα:

2018: Τζάστιν Κλάιφερτ (Άγιαξ)

2019: Ματέο Γκεντουζί (Άρσεναλ)

2020: Άνσου Φάτι (Μπαρτσελόνα)

2021: Καρίμ Αντεγέμι (Ζάλτσμπουργκ)

2022: Νικολά Ζαλέφσκι (Ρόμα)

2023: Τζουντ Μπέλιγχαμ (Ντόρτμουντ-Ρεάλ)

2024: Κενάν Γιλντίζ (Γιουβέντους)

2025: Χρήστος Μουζακίτης (Ολυμπιακός)

