Το γκολ της εβδομάδας στην Ευρώπη: Ο Νίκο Γουίλιαμς αψήφησε τους νόμους της φυσικής - Βίντεο

Ένα ακόμα πλούσιο ποδοσφαιρικό Σαββατοκύριακο ολοκληρώθηκε στην Ευρώπη, με πολλά και όμορφα γκολ να επιτυγχάνονται στα μεγάλα πρωταθλήματα.

Ωστόσο, ένα εξ αυτών ξεχώρισε, καθώς εκτός από σπάνιας ομορφιάς, ήρθε με έναν τρόπο που δείχνει να... αψηφά τους νόμους της φυσικής!

Στην Ισπανία, συγκεκριμένα, η Αθλέτικ Μπιλμπάο πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Λεβάντε με 2-0 για την 14η αγωνιστική της La Liga, φτάνοντας στο +4 και τους 20 βαθμούς από την Σοσιεδάδ στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε άνοιξε το σκορ στο 3ο λεπτό με τον Ρόμπερτ Ναβάρο να σκοράρει, ενώ καθ΄ όλη την διάρκεια του πρώτου μέρους είχε ευκαιρίες να βάλει κι άλλα γκολ, για να έρθει το 44ο λεπτό και ένα φανταστικό τέρμα από τον Νίκο Γουίλιαμς.

Ο Ισπανός εξτρέμ πέτυχε ένα απίθανο γκολ σε γρήγορη αντεπίθεση, περνώντας την μπάλα πάνω από τον Αυστραλό τερματοφύλακα της Λεβάντε, Ράιαν, όμως αυτό που προκάλεσε τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν η πορεία της.

Βλέποντας την εκτέλεση του από την πίσω κάμερα, η μπάλα φαίνεται να κατευθύνεται εκτός εστίας, αλλά στον αέρα παίρνει ανάποδα φάλτσα και καταλήγει στο βάθος της εστίας του πρώην γκολκίπερ της Άρσεναλ.

Δείτε το απίθανο γκολ: