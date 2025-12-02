Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Κύπελλο Ελλάδας και τη δράση στην Ευρώπη

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (02/12).

Κύπελλο Ελλάδας
Το πρόγραμμα της ημέρας
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Στη δράση επιστρέφει και πάλι το Κύπελλο Ελλάδας και το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει μία αναμέτρηση, αυτή του Βόλου με το Αιγάλεω. Σέντρα στις 19:00 και μετάδοση από το Cosmote Sport 1HD.

Το ντέρμπι της Μπαρτσελόνα με την Ατλέτικο Μαδρίτης για την εμβόλιμη αγωνιστική της LaLiga ξεχωρίζει από το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα καλυφθεί από το Novasports Prime. Παράλληλα, δράση υπάρχει και στην Premier League με εμβόλιμη αγωνιστική και μετάδοση των αγώνων από τα κανάλια της Nova.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (02/12):

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

15:30

Novasports 2HD

Άγιαξ – Γκρόνινγκεν

Eredivisie 2025/26

19:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι

CEV Champions League 2026

19:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Βόλος ΝΠΣ – Αιγάλεω

Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26

21:30

Novasports Prime

Φούλαμ - Μάντσεστερ Σίτι

Premier League 2025/26

21:30

Novasports 2HD

Μπόρνμουθ – Έβερτον

Premier League 2025/26

21:30

COSMOTE SPORT 4 HD

Pick n

Εκπομπή

21:30

Novasports 4HD

Μπόρνμουθ – Έβερτον

Premier League 2025/26

22:00

Novasports Start

Γιουβέντους – Ουντινέζε

Coppa Italia 2025/26

22:00

Novasports 1HD

Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο Μαδρίτης

La Liga EA Sports 2025/26

22:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Ντόρτμουντ – Λεβερκούζεν

Κύπελλο Γερμανίας 2025-26

22:00

Novasports 2HD

Γιουβέντους – Ουντινέζε

Coppa Italia 2025/26

22:15

Novasports Premier League

Νιούκαστλ – Τότεναμ

Premier League 2025/26

03:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Μπόστον Σέλτικς - Νιου Γιορκ Νικς

NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

