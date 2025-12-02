«Χρυσό αγόρι» ο Μουζακίτης - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Πρόσωπο της ημέρας είναι ο Χρήστος Μουζακίτης. Ο Έλληνας μέσος του Ολυμπιακού ταξίδεψε στην Ιταλία και παρέλαβε το βραβείο του «Golden Boy Web» της ιταλικής «Tuttosport» και θεωρείται «Χρυσό αγόρι».

Ακόμα, η ΑΕΚ έδειξε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό πως μπορεί να παίξει «Πολλά κιλά μπάλα!», τη στιγμή που οι παίκτες πήραν «200.000 πριμ θριάμβων» για το 3Χ3 την προηγούμενη εβδομάδα.

