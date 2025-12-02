«Χρυσό αγόρι» ο Μουζακίτης - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τρίτης (02/12).
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πρόσωπο της ημέρας είναι ο Χρήστος Μουζακίτης. Ο Έλληνας μέσος του Ολυμπιακού ταξίδεψε στην Ιταλία και παρέλαβε το βραβείο του «Golden Boy Web» της ιταλικής «Tuttosport» και θεωρείται «Χρυσό αγόρι».
Ακόμα, η ΑΕΚ έδειξε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό πως μπορεί να παίξει «Πολλά κιλά μπάλα!», τη στιγμή που οι παίκτες πήραν «200.000 πριμ θριάμβων» για το 3Χ3 την προηγούμενη εβδομάδα.
Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:15 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Γιατί οι ΗΠΑ ήθελαν να εκτοξεύσουν πυρηνικά στη Σελήνη;
09:12 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Χρυσό αγόρι» ο Μουζακίτης - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
08:34 ∙ BOMBER
Ο Μαρινάκης, το SAFE και ο... κουβάς
08:22 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Αυτή η Rolls Royce φοράει… Rolex
07:52 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χαϊδάρι: Ξεριζώθηκε δέντρο κι έπεσε μέσα σε παιδική χαρά
07:50 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές ρεύματος την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
21:08 ∙ ΕΛΛΑΔΑ