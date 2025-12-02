Ολυμπιακός: Με Ταρέμι αλλά χωρίς Τζολάκη, Μουζακίτη και Ποντένσε στη Σύρο για το ματς Κυπέλλου

Οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το τρίτο τους ματς στη φάση των ομίλων του δεύτερου τη τάξει θεσμού του ελληνικού ποδοσφαίρου και μετά το τέλος της προπόνησης της Τρίτης (02/12) ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή που θα ταξιδέψει στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων.

Ο Βάσκος τεχνικός θα έχει στη διάθεσή του για το ταξίδι στην Ερμούπολη τον Μεντί Ταρέμι, που ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε, εν αντιθέσει με τους τραυματίες Παναγιώτη Ρέτσο, Τσικίνιο, Ντάνιελ Ποντένσε και Αλέξανδρο Πασχαλάκη, αλλά και τους Κωνσταντή Τζολάκη και Χρήστο Μουζακίτη.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας θα πάρει… ανάσες από τα συνεχόμενα παιχνίδια, κάτι που σημαίνει πως κάτω από τα δοκάρια των «ερυθρόλευκων» στην αναμέτρηση της Σύρου θα είναι ο Νίκος Μπότης, ενώ ο 19χρονος μέσος επιστρέφει την Τρίτη (02/12) στην Αθήνα, μετά την βράβευσή του ως «Golden Boy Web».

https://www.instagram.com/reel/DRwUxFFjfFp/

Συγκεκριμένα, στην αποστολή του Ολυμπιακού μετέχουν οι: Μπότης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Κοστίνια, Καλογερόπουλος, Μάνσα, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ροντινέι, Βέζο, Μπρούνο, Καμπελά, Έσε, Γκαρθία, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ.

