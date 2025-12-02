Θλίψη - Νεκρός 14χρονος ποδοσφαιριστής της Νότιγχαμ Φόρεστ - Τον παρέσυρε τρένο

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Μπάρτον Τζόις του Νότιγχαμσαϊρ, όταν ο νεαρός ποδοσφαιριστής προσπάθησε να διασχίσει τις σιδηροδρομικές γραμμές.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, στο πλευρό του βρισκόταν ένας φίλος του, ο οποίος επιχείρησε απεγνωσμένα να τον τραβήξει πίσω, δευτερόλεπτα πριν τη μοιραία σύγκρουση. Παρά την ηρωική του προσπάθεια, δεν μπόρεσε να τον σώσει. Ο ίδιος, εμφανώς συντετριμμένος, δήλωσε πως «ήταν μαζί του εκείνη τη στιγμή, περπατούσαν και μιλούσαν», ωστόσο δεν κατάφερε να αποτρέψει το δυστύχημα. Αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαίωσαν τη γενναία του προσπάθεια, τονίζοντας ότι έκανε ό,τι ήταν δυνατό.

Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν το περιστατικό ως «σοκαριστικό», ειδικά λίγο πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων. Παρότι η διάβαση θεωρείται από κάποιους ασφαλής, άλλοι έχουν εκφράσει επανειλημμένα ανησυχίες για την επικινδυνότητά της, με ορισμένους μάλιστα να έχουν ζητήσει το οριστικό κλείσιμό της.

Ο Τζόσουα Τράβις, ένας πολλά υποσχόμενος νεαρός τερματοφύλακας, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στον σύλλογο της Νότιγχαμ Φόρεστ και στην τοπική κοινωνία. «Είναι ένα τρομερό σοκ και οι καρδιές μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του», ανέφερε μάρτυρας που γνώριζε την οικογένεια.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη της για τον αδόκητο χαμό του νεαρού αθλητή. «Όλοι στη Νότιγχαμ Φόρεστ είμαστε βαθιά λυπημένοι που μάθαμε για τον τραγικό θάνατο του πρώην τερματοφύλακα της ακαδημίας μας, Τζος Τράβις. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή», αναφέρει ο σύλλογος.

Everyone at Nottingham Forest is deeply saddened to learn of the tragic passing of our former academy goalkeeper Josh Travis.



Our thoughts are with Josh’s family and friends at this extremely difficult time. ❤️ pic.twitter.com/6aZ45Vdhec — Nottingham Forest Academy (@NFFCAcademy) November 28, 2025

Ο θάνατος του Τζόσουα Τράβις αφήνει πίσω του ένα μεγάλο κενό, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και στους ανθρώπους που τον γνώριζαν και τον αγαπούσαν. Ένα παιδί με προοπτικές και όνειρα έφυγε τόσο άδικα, βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρη την κοινότητα.

