Ολυμπιακός: Θερμή υποδοχή στη Σύρο για τους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Τετάρτη (3/12, 13:30, COSMOTE SPORT 1HD) εκτός έδρας την Ελλάς Σύρου για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

H αποστολή των Πειραιωτών έφτασε το απόγευμα της Τρίτης (2/12) στο πανέμορφο νησί του Αιγαίου και δεκάδες οπαδοί των «ερυθρόλευκων» τους υποδέχθηκαν με θερμό τρόπο.

Δείτε φωτογραφίες: