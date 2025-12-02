Ολυμπιακός: Θερμή υποδοχή στη Σύρο για τους Πειραιώτες
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του αποθεώθηκαν από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού στη Σύρο.
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Τετάρτη (3/12, 13:30, COSMOTE SPORT 1HD) εκτός έδρας την Ελλάς Σύρου για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
H αποστολή των Πειραιωτών έφτασε το απόγευμα της Τρίτης (2/12) στο πανέμορφο νησί του Αιγαίου και δεκάδες οπαδοί των «ερυθρόλευκων» τους υποδέχθηκαν με θερμό τρόπο.
Δείτε φωτογραφίες:
