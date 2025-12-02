Παναθηναϊκός: Με Βιλένα και Ταμπόρδα κόντρα στη Κηφισιά - Εκτός Τετέ, Τσιριβέγια και Πάλμερ-Μπράουν

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Τετάρτη (3/12 - 19:30) την Κηφισιά για το Κύπελλο Ελλάδας, αναζητώντας την τρίτη νίκη σε ισάριθμα ματς της League Phase.

Οι «πράσινοι» έχουν αρκετές απουσίες για το ματς αυτό, τόσο λόγω προβλημάτων τραυματισμού, όσο και επιλογών του Ράφα Μπενίτεθ για να δώσει ανάσες σε παίκτες που έχουν επιβαρυνθεί.

Πελίστρι, Λαφόν, Σάντσες και Κυριακόπουλος είναι τραυματίες, ενώ ο Τουμπά εκτίει την ποινή για την κόκκινη που αντίκρισε κόντρα στην ΑΕΚ. Παράλληλα, ο Ισπανός προπονητής θέλησε να ξεκουράσει τους Τετέ, Τσιριβέγια και Πάλμερ-Μπράουν.

Νέα πρόσωπα στην αποστολή είναι οι Βιλένα και Ταμπόρδα.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

"Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε την Τρίτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το εντός έδρας παιχνίδι Κυπέλλου με αντίπαλο την Κηφισιά (3/12, 19:30). Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας, τακτική και εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι, Λαφόν, Σάντσες και θεραπεία ο Κυριακόπουλος.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή του Παναθηναϊκού.

Σε αυτή βρίσκονται οι: Σταμέλλος, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Σιώπης, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούρισιτς, Ντέσερς, Μπόκος, Νίκας, Τερζής, Βιλένα, Πάντοβιτς".