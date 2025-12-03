«Αποφασίζει για 3+1» ο Μπενίτεθ - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τετάρτης (03/12).
Σε πλήξη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός του Παναθηναϊκού για την επόμενη… μέρα, με τη διοίκηση της ομάδας να περιμένει τον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος «Αποφασίσει για 3+1», ήτοι για το ενδεχόμενο απόκτησης, τερματοφύλακα, στόπερ, αριστερό μπακ και ενδεχομένως και για δεξί μπακ.
Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ χρειάζεται «Νίκη οπωσδήποτε» για το ματς του Κυπέλλου με τον ΟΦΗ και βρίσκεται ο «Καραργύρης στο πλάνο Νίκολιτς», τη στιγμή που «3 θηρία στα πόδια του Χρήστου», αναφορικά με το ενδιαφέρον που υπάρχει για τον Μουζακίτη.
