Παναθηναϊκός - Κηφισιά: LIVE ο αγώνας της Λεωφόρου για το Κύπελλο Ελλάδας

Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Κηφισιά για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας.

Newsbomb

INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το απόγευμα της Τετάρτης (3/12, 19:30) την Κηφισιά, θέλοντας να βγάλει αντίδραση μετά την ήττα στο πρωτάθλημα από την ΑΕΚ και βλέπει το Κύπελλο ως τη μοναδική του ευκαιρία για τίτλο φέτος.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ήδη έκανε ζημιά στους «πράσινους» στη Super League και θέλει θετικό αποτέλεσμα για όσο το δυνατόν ψηλότερη κατάταξη.

Δείτε LIVE την αναμέτρηση Παναθηναϊκός - Κηφισιά:

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025

Βόλος ΝΠΣ - Αιγάλεω 1931 6-0

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025

  • Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός 2-5
  • Μαρκό - Λεβαδειακός 1-3
  • Athens Kallithea - Καβάλα 2-1
  • ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος 0-1
  • Αστέρας AKTOR - Ηλιούπολη 5-0
  • ΑΕΚ - ΟΦΗ 2-0
  • 19:30 Παναθηναϊκός - Κηφισιά (Cosmote Sport 2HD)
  • 21:30 Άρης - ΠΑΟΚ (Cosmote Sport 1HD)

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου

  • 17:00 Ηρακλής - Παναιτωλικός (Cosmote Sport 1HD)
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κέρκυρα: Αυτοκίνητο με μητέρα και κόρη έπεσε σε ποτάμι, νεκρή 75χρονη

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι ONIRAMA στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ 23, 24 και 25 Δεκεμβρίου

ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Απελευθερώθηκαν μετά από σχεδόν πέντε μήνες οι ναυτικοί του Eternity C - Το πλοίο είχε γίνει στόχος επίθεσης των Χούθι τον Ιούλιο

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις του Πολεμικού Ναυτικού για την εορτή του Αγίου Νικολάου

LIFESTYLE

Ο πιο τρολ διάλογος όλων των εποχών στο Chase: Ο Βυζαντινός Αντώνιος Β' ο Καυλέας, το... ουσιαστικό και το μάθημα ελληνικών από την Μαρία Μπεκατώρου

ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Σε 24ωρη επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-0: Ο Περέιρα μετά το γκολ έδωσε κι ασίστ - Σκόρερ ο Ζοάο Μάριο!

ΕΛΛΑΔΑ

Eurovision: Στη φυλακή υποψήφιος του ελληνικού τελικού

ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Στο τελωνείο Προμαχώνα έφτασαν οι αγρότες από τις Σέρρες - Βίντεο

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Με πολλές αλλαγές η ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ

ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ-Λίβανος: Άμεσες συνομιλίες πολιτικών αξιωματούχων μετά από 40 και πλέον χρόνια

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Πρόβλημα με Οντουμπάτζο, έγινε αναγκαστική αλλαγή | Στη θέση του ο… βιονικός Ρότα

ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων στο Κερατσίνι: «Οι γονείς μου ήταν οι χειρότεροι που μπορεί να έχει κανείς» λέει η κόρη

ΚΟΣΜΟΣ

Το «πικάντικο» σχόλιο του πρίγκιπα Χάρι στο χριστουγεννιάτικο γεύμα της Μέγκαν Μαρκλ: «Δεν είναι τόσο καλό όσο της μαμάς σου»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live - Η παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα

ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: 45χρονος υπάλληλος παιδικού σταθμού ομολόγησε την ενοχή του για 26 σοβαρά σεξουαλικά αδικήματα κατά παιδιών

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Ο Ατρόμητος πέρασε από τη Λάρισα και προκρίθηκε στα νοκ άουτ

ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Το τετράδιο στη φυλακή και τα γράμματα στα παιδιά που σκότωσε - «Άγγελέ μου, μου λείπεις»

ΚΟΣΜΟΣ

Στιβ Γουίτκοφ: Μίλησε με την ουκρανική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες - «Θετικό αποτέλεσμα» από τις συνομιλίες στη Μόσχα

Novibet
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» 9 Περιφέρειες – Πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα

ΚΟΣΜΟΣ

Κτηνωδία στην Τουρκία: Βίασαν ορφανά ανήλικα κορίτσια από την Ουκρανία - Είχαν μεταφερθεί στην Αττάλεια για να γλυτώσουν από τον πόλεμο

ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πιο επικίνδυνες ώρες για την Αττική - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη

ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση της γυναίκας που την πάντρεψαν 3 ετών με τον 67χρονο ηγέτη της σέκτας «Τα Παιδιά του Θεού»

ΚΑΙΡΟΣ

Ηχηρό καμπανάκι Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία: Αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες - Σε κίνδυνο και η Αττική , φόβοι πλημμυρών και κατολισθήσεων

ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Καλλιάνου για δυνατές καταιγίδες στην Αττική - «Κόκκινες» δύο περιοχές

ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Διακοπή ρεύματος στη γραμμή 3 - Δεν γίνονται δρομολόγια από Χολαργό έως Δουκίσσης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άλιμος: Νέα επίθεση του «Δράκου» - Η τέταρτη σε μόλις μια εβδομάδα

ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 22χρονη «θύμα βιασμού» καταδικάστηκε σε 18μηνη φυλάκιση

ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στο Ηράκλειο: Στο αυτόφωρο ζευγάρι για κακοποίηση των 8 ανήλικων παιδιών του

TRAVEL

Ταξίδι 6 ωρών σε μόλις 40 λεπτά: Πού θα κατασκευαστεί το μεγαλύτερο υποθαλάσσιο τούνελ του κόσμου

ΚΟΣΜΟΣ

Λεπτομέρειες φρίκης: Ο Ρώσος κρυπτομεγιστάνας και η σύζυγός του έβλεπαν ο ένας τον άλλον να βασανίζεται από τους απαγωγείς

ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εστιατόριο στον Νέο Κόσμο

ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση από Γιάννη Καλλιάνο - Έρχεται σφοδρή κακοκαιρία τα επόμενα 24ωρα

