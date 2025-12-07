ΠΑΕ Άρης: «Ντρέπεται και η ντροπή με όσα συμβαίνουν στην Τούμπα»

Μέσω των επίσημων λογαριασμών της στα social media, η ΠΑΕ Άρης αντέδρασε στο ημίχρονο του ντέρμπι της Τούμπας για τη διαιτησία. Οι «κίτρινοι» αναφέρθηκαν σε αποβολή υπέρ τους που δε δόθηκε και στο πέναλτι που υποδείχθηκε υπέρ του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά η ανάρτηση γράφει:

«Ντρέπεται και η ντροπή με όσα συμβαίνουν στην Τούμπα!

Με το ζόρι ο Σέρβος διαιτητής και ο Ιταλός VARista να χάσει ο Άρης.

Στο 2ο λεπτό χαρίζουν καθαρή κόκκινη κάρτα στον Π.Α.Ο.Κ., ενώ στο 45+2’ “ανακαλύπτουν” πέναλτι σε βάρος μας.

Ένας Θεός ξέρει τι άλλο θα δούμε στο δεύτερο ημίχρονο.

Ντροπή, Στεφάν Λανουά».