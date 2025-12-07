ΠΑΕ Άρης: «Ντρέπεται και η ντροπή με όσα συμβαίνουν στην Τούμπα»
Αντίδραση των «κίτρινων» για φάση όπου ζητούν αποβολή υπέρ τους, αλλά και για το πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ του ΠΑΟΚ στο πρώτο μέρος.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μέσω των επίσημων λογαριασμών της στα social media, η ΠΑΕ Άρης αντέδρασε στο ημίχρονο του ντέρμπι της Τούμπας για τη διαιτησία. Οι «κίτρινοι» αναφέρθηκαν σε αποβολή υπέρ τους που δε δόθηκε και στο πέναλτι που υποδείχθηκε υπέρ του ΠΑΟΚ.
Αναλυτικά η ανάρτηση γράφει:
«Ντρέπεται και η ντροπή με όσα συμβαίνουν στην Τούμπα!
Με το ζόρι ο Σέρβος διαιτητής και ο Ιταλός VARista να χάσει ο Άρης.
Στο 2ο λεπτό χαρίζουν καθαρή κόκκινη κάρτα στον Π.Α.Ο.Κ., ενώ στο 45+2’ “ανακαλύπτουν” πέναλτι σε βάρος μας.
Ένας Θεός ξέρει τι άλλο θα δούμε στο δεύτερο ημίχρονο.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:31 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE ΠΑΟΚ - Άρης 3-1 (ΤΕΛΙΚΟ): Πλησίασε στο -2 από τον Ολυμπιακό
21:19 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE ΑΕΚ – Ατρόμητος 1-0: Ο Πινέδα ανοίγει το σκορ με κεφαλιά!
21:16 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ - Ατρόμητος: Οι φιλοξενούμενοι τίμησαν τη μνήμη του αδικοχαμένου Μάριου
20:56 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΕ Άρης: «Ντρέπεται και η ντροπή με όσα συμβαίνουν στην Τούμπα»
20:53 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΛ - Παναθηναϊκος: Τα highlights του αγώνα στη Λάρισα για τη Super League
20:48 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Η άνοια «απειλεί» την Ιαπωνία: Πώς μπορεί η τεχνολογία να βοηθήσει
20:28 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμικές δονήσεις ανοιχτά της Σάμου
20:00 ∙ WHAT THE FACT
Μπανάνες: Το σημαντικό όφελος που δεν γνωρίζατε ότι προσφέρουν στην υγεία σας
07:16 ∙ LIFESTYLE
Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV
13:01 ∙ LIFESTYLE