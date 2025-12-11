Champions League: Ο Χάαλαντ πανηγύρισε σαν ήρωας της ελληνικής μυθολογίας κόντρα στη Ρεάλ

Το 55ο του γκολ στο Champions League πέτυχε το βράδυ της Τετάρτης (10/12) ο Έρλινγκ Χάαλαντ.

Ο Νορβηγός στράικερ ολοκλήρωσε την ανατροπή μέσα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», στη σπουδαία νίκη της Μάντσεστερ Σίτι επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 1-2.

Ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση από το γκολ που πέτυχε, όμως, προκάλεσε ο πανηγυρισμός του.

Μετά την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι για το 1-2 στο 43ο λεπτό της συνάντησης, ο 25χρονος, παρά την... επίθεση χαράς που δέχθηκε από τους συμπαίκτες, παρέμεινε ψύχραιμος και κάπως... ψυχρός.

Μετά το τέλος του αγώνα έλυσε το μυστήριο, σε συνέντευξη που έδωσε στο CBS, όπου παρουσιαστές-σχολιαστές είναι οι Τιερί Ανρί, Τζέιμι Κάραχερ και Μίκα Ρίτσαρντς.

Ανέφερε πως δεν είχε σκεφτεί συγκεκριμένο τρόπο για να πανηγυρίσει, και η κίνησή του να περπατήσει χαλαρά, ήταν εμπνευσμένη από την ταινία του «Αχιλλέα», του ήρωα της ελληνικής μυθολογίας.

«Γενικά δεν σκέφτομαι από πριν πώς θα πανηγυρίσω. Ποτέ. Μετά το γκολ που πέτυχα κόντρα στη Ρεάλ, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν να περπατήσω σαν τον Αχιλλέα από την ταινία. Να κάνω ότι δεν συνέβη τίποτα. Δεν ξέρω αν έχετε δει την ταινία. Μετά κούνησα τον κεφάλι μου με αφορμή ένα meme στο Instagram, θα το στείλω στον Ρίτσαρντς μετά», ανέφερε.

Δείτε το γκολ και τον πανηγυρισμό του Χάαλαντ: