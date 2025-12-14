Άρης – Ολυμπιακός 0-0: Το σερί σταμάτησε στο «Κλεάνθης Βικελίδης»

Ισοπαλία στο ματς της Θεσσαλονίκης, με τις δύο ομάδες να έχουν από μία αποβολή και οι «ερυθρόλευκοι» να μη νικούν μετά από επτά σερί ματς πρωταθλήματος.

Άρης – Ολυμπιακός 0-0: Το σερί σταμάτησε στο «Κλεάνθης Βικελίδης»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Επτά νίκες στη σειρά μετρούσε ο Ολυμπιακός στη Super League. Όμως η Θεσσαλονίκη δεν του ταιριάζει όπως αποδείχθηκε. Μετά την ήττα στην Τούμπα, ήρθε και το 0-0 στο «Κλεάνθης Βικελίδης», κόντρα στον μαχητικό Άρη. Σε ένα ματς με αρκετό πάθος, ένταση, αποβολές, αλλά και εκατέρωθεν φάσεις που δεν έγιναν γκολ.

Το πρώτο ημίχρονο πέρασε χωρίς να εντυπωσιάσει και με την τακτική να κυριαρχεί. Ο Άρης κρατούσε τις θέσεις του, αλλά δεν μπορούσε να κάνει το ίδιο με την μπάλα. Παρ’ όλα αυτά ο Ολυμπιακός που πίεζε δεν μπορούσε να δημιουργήσει κινδύνους.

Στο δεύτερο μέρος το ματς άνοιξε. Η αποβολή του Ντάνι Γκαρθία αρχικά και εν συνεχεία αυτή του Φαντιγκά, διαφοροποίησαν τα δεδομένα. Οι γηπεδούχοι απειλούσαν στο χώρο, οι φιλοξενούμενοι ειδικά στην τελική ευθεία προσπάθησαν να πιέσουν. Όμως οι φάσεις που δημιουργήθηκαν, δεν μετατράπηκαν σε γκολ. Έτσι η «λευκή» ισοπαλία «σφράγισε» τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

Με το αποτέλεσμα αυτό ο Ολυμπιακός παραμένει πρώτος με 35 βαθμούς, αλλά δεν εκμεταλλεύτηκε την απώλεια του ΠΑΟΚ και είδε την απόσταση από την ΑΕΚ να μειώνεται στον ένα βαθμό. Από την άλλη, ο Άρης έχει πλέον 17 και είναι έβδομος.

Το φιλμ του αγώνα

4’ Ο Ζέλσον Μάρτινς έκανε πολύ καλό σουτ, ο Αθανασιάδης απέκρουσε εντυπωσιακά.

16’ Στο δεύτερο δοκάρι ο Καλογερόπουλος πήρε την κεφαλιά χωρίς καλή ισορροπία, η μπάλα έφυγε λίγο άουτ.

23’ Ωραία επίθεση για τον Άρη, ο Ράτσιτς στο ύψος της περιοχής σε θέση βολής, το σουτ που έκανε κόντραρε και απομακρύνθηκε.

37’ Ο Ντούντου έκανε το γύρισμα από αριστερά, εντός περιοχής ο Πέρεθ σε θέση βολής, σούταρε ψηλά άουτ.

38’ Ο Ταρέμι κατέβασε ωραία, ο Στρεφέτσα σούταρε εντός περιοχής, ο Αθανασιάδης απέκρουσε.

42’ Με χώρο ο Μορόν αποφάσισε να σουτάρει αρκετά έξω από την περιοχή, πολύ καλή προσπάθεια λίγο άουτ η μπάλα.

46’ Σέντρα του Ράτσιτς, ο Γένσεν πετάχτηκε μόνος του στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού, ανενόχλητος πήρε την κεφαλιά απ’ το ύψος της μικρής περιοχής και έστειλε την μπάλα άουτ.

49’ Ο Στρεφέτσα σε καλή θέση για σουτ εντός περιοχής, το επιχείρησε, με τον Αθανασιάδη να μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια.

51’ Ο Ντάνι Γκαρθία έκανε προβολή στον Πέρεθ, βρήκε την μπάλα αλλά είχε το πόδι ψηλά και χτύπησε και τον αντίπαλο στην συνέχεια. Αποτέλεσμα να αντικρίσει τη δεύτερη κίτρινη και να αποβληθεί.

58’ Κόρνερ με πάσα, ο Πέρεθ έκανε τη σέντρα από δεξιά, ο Μορόν σηκώθηκε και πήρε τη δυνατή κεφαλιά, λίγο άουτ η μπάλα.

61’ Λάθος μεταβίβαση στην άμυνα του Άρη, ο Ταρέμι βγήκε πρώτος στην μπάλα και τον ανέτρεψε εκτός περιοχής ο Φαντιγκά, τη στιγμή που ο Ιρανός έβγαινε φάτσα με την εστία. Ο διαιτητής αρχικά δεν έδωσε κάτι, όμως μετά από εξέταση του VAR, απέβαλλε τον παίκτη του Άρη και αποκαταστάθηκε η αριθμητική ισορροπία.

63’ Φάουλ για τον Ολυμπιακό εκτελεσμένο με πάσα, η μπάλα έφτασε στον Πιρόλα στην «καρδιά» της άμυνας του Άρη, αλλά το γύρισμα του Ιταλού κόντραρε και έφυγε έξω.

66’ Ο Μορόν εντός περιοχής μετά από γύρισμα από τα δεξιά, σωτήρια η προβολή του Πιρόλα που έκοψε το σουτ του Ισπανού.

69’ Σέντρα του Τσικίνιο, ο Ταρέμι μπήκε στη φάση, η μπάλα βρήκε στο κεφάλι παίκτη του Άρη και πέρασε ελάχιστα άουτ.

74’ Ο Ελ Κααμπί δοκίμασε το σουτ, ο Αθανασιάδης έδιωξε με υπερένταση.

85’ Μεγάλη φάση για τον Ολυμπιακό, Έσε και Μουζακίτης έπαιξαν το 1-2, ο Αργεντινός μπήκε στην περιοχή από πλάγια θέση απέναντι με τον Αθανασιάδη, αλλά το πλασέ του έφυγε λίγο άουτ.

88’ Πίεση του Ολυμπιακού και ο Γιάρεμτσουκ μετά από κόντρες έγινε κάτοχος στο ύψος του πέναλτι, αλλά το σουτ που επιχείρησε σταμάτησε σε αντίπαλο.

Διαιτητής: Σβεν Γιαμπλόνσκι (Γερμανία)

Κίτρινες: Γαλανόπουλος, Φρίντεκ, Μορόν, Αθανασιάδης – Γκαρθία, Μουζακίτης.

Κόκκινη: Φαντιγκά (61’) - Γκαρθία (51’)

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαντιγκά, Ρόουζ, Άλβαρο, Ράτσιτς, Ντούντου (64’ Φρίντεκ), Πέρεθ (85’ Μορουτσάν), Γαλανόπουλος (64’ Μόντσου), Γένσεν, Μορόν.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (86’ Ποντένσε), Καλογερόπουλος, Πιρόλα, Μπρούνο (69’ Ορτέγκα), Γκαρθία, Μουζακίτης, Ταρέμι, Μαρτίνς (65’ Τσικίνιο), Στρεφέτσα (64’ Έσε), Ελ Κααμπί (85’ Γιάρεμτσουκ).

