ΠΑΕ ΑΕΚ: «Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Ναό μας» (βίντεο)
Η ΠΑΕ ΑΕΚ έστειλε μήνυμα στον κόσμο της ομάδας, ενόψει του κρίσιμου ευρωπαϊκού ραντεβού με την Κραϊόβα στην «OPAP Arena».
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Με ένα βίντεο με στιγμές από τα μεγάλα «διπλά» σε Φλωρεντία και Σαμψούντα, οι «κιτρινόμαυροι» κάλεσαν τους φίλους της ομάδας στο ματς της ερχόμενης Πέμπτης (18/12).
Η ΑΕΚ υποδέχεται την Κραϊόβα και με νίκη (δεδομένα) θα εξασφαλίσει την παρουσία της στην πρώτη οκτάδα της League Phase του Conference League, η οποία δίνει απευθείας εισιτήριο για τους «16». «Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Ναό μας», ανέφερε στη δημοσίευση της η «Ένωση».
Το ΑΕΚ – Κραϊόβα είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Πέμπτης (15/12). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί τόσο από την CosmoteSport2HD, όσο κι από τον ΑΝΤ1.
Δείτε το βίντεο της ΠΑΕ ΑΕΚ:
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμικές δονήσεις σε Πέλλα και Κιλκίς
19:48 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός AKTOR: Απρόοπτο με Ναν στην Τουρκία, «μέσα» ο Οσμάν
19:28 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πέθανε η μητέρα του Βαγγέλη Μαρινάκη, Ειρήνη
16:22 ∙ LIFESTYLE
Πέθανε ο ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ
17:45 ∙ LIFESTYLE