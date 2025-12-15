ΠΑΕ ΑΕΚ: «Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Ναό μας» (βίντεο)

Με ένα βίντεο με στιγμές από τα μεγάλα «διπλά» σε Φλωρεντία και Σαμψούντα, οι «κιτρινόμαυροι» κάλεσαν τους φίλους της ομάδας στο ματς της ερχόμενης Πέμπτης (18/12).

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Κραϊόβα και με νίκη (δεδομένα) θα εξασφαλίσει την παρουσία της στην πρώτη οκτάδα της League Phase του Conference League, η οποία δίνει απευθείας εισιτήριο για τους «16». «Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Ναό μας», ανέφερε στη δημοσίευση της η «Ένωση».

Το ΑΕΚ – Κραϊόβα είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Πέμπτης (15/12). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί τόσο από την CosmoteSport2HD, όσο κι από τον ΑΝΤ1.

Δείτε το βίντεο της ΠΑΕ ΑΕΚ:

