Super League 2: Ισόπαλο το ντέρμπι στον Βόλο ανάμεσα σε Νίκη και Ηρακλή

Δεν είχε νικητή το μεγάλο ματς της 16ης αγωνιστικής του Α’ ομίλου στη Super League 2. Της πρώτης για το 2026. Νίκη Βόλου και Ηρακλής έμειναν στο 1-1, αποτέλεσμα που ευνοεί τον «γηραιό» καθώς διατηρεί τη διαφορά από την ομάδα της Μαγνησίας και μαζί το αήττητο στο πρωτάθλημα. .

Οι Θεσσαλονικείς προηγήθηκαν στο 23’ με εκπληκτικό γκολ του Μάναλη. Δέκα λεπτά μετά η Νίκη ισοφάρισε με τον Τζανετόπουλο. Πλέον, η Αναγέννηση Καρδίτσας που αντιμετωπίζει την Καβάλα την Κυριακή (11/1) έχει την ευκαιρία με νίκη να ανέβει στην κορυφή.

Ο ΠΑΟΚ Β΄ επικράτησε στη Χρυσούπολη 2-0 του τοπικού Νέστου, χάρη σε πέναλτι του Γκιτέρσου (34΄) και γκολ του Καλαϊτσίδη (89΄). Ο Καμπανιακός επιβλήθηκε στη Χαλάστρα 2-1 επί του ουραγού Μακεδονικού. Οι «πράσινοι» προηγήθηκαν στο 15΄ με πέναλτι του Καντάβ, αλλά οι γηπεδούχοι «γύρισαν» το ματς με σκόρερ τους Γαρύφαλλο (37΄) και Καθάριο (58΄).

SUPER LEAGUE 2 – Α’ ΟΜΙΛΟΣ – 16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Νίκη Βόλου–Ηρακλής 1-1

Καμπανιακός–Μακεδονικός 2-1

Νέστος Χρυσούπολης–ΠΑΟΚ Β΄ 0-2

ΠΑΣ Γιάννινα–Αστέρας Τρίπολης Β΄ 11/1

Αναγέννηση Καρδίτσας–Καβάλα 11/1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ηρακλής 38

2. Αναγέννηση Καρδίτσας 36 -15αγ.

3. Νίκη Βόλου 33

4. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 27 -15αγ.

5. Καβάλα 19 -15αγ.

6. ΠΑΟΚ Β΄ 18

7. Νέστος Χρυσούπολης 15

8. Καμπανιακός 15

9. ΠΑΣ Γιάννινα 9 -15αγ.

10. Μακεδονικός 6

Στον Β’ όμιλο η Ελλάς Σύρου ανέβηκε στην τέταρτη θέση που οδηγεί στα πλέι οφ. Επικρατώντας 2-0 στην έδρα του Αιγάλεω. Αυτογκόλ του Τάτση στο 45΄ και γκολ του Νάτσου στο 88΄, διαμόρφωσαν το αποτέλεσμα στα Ψαχνά.

Η Athens Kallithea έπεσε «θύμα» έκπληξης καθώς έμεινε στο 1-1 με τον Παναργειακό. Οι φιλοξενούμενοι μάλιστα προηγήθηκαν στο 42΄ με τον Γιαλαμίδη, η Καλλιθέα ισοφάρισε στο 55΄ με τον Καντίγιο, αλλά είχε δύο δοκάρια στη συνέχεια και «πέταξε» δύο σημαντικούς βαθμούς.

SUPER LEAGUE 2 – Β’ ΟΜΙΛΟΣ – 16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Athens Kallithea–Παναργειακός 1-1

Αιγάλεω-Ελλάς Σύρου 0-2

Καλαμάτα–Πανιώνιος 11/1

Ολυμπιακός Β΄-Μαρκό 11/1

Χανιά-Ηλιούπολη 11/1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Καλαμάτα 41

2. Πανιώνιος 39

3. ΓΣ Μαρκό 28

4. Ελλάς Σύρου 23 -16αγ.

5. Athens Kallithea 22 -16αγ.

6. Ολυμπιακός Β’ 21

7. Αιγάλεω 14 -16αγ.

8. Χανιά 12

9. Ηλιούπολη 8

10. Παναργειακός 5 -16αγ.