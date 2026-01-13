Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ψάχνει τη... βόμβα με Φρεντ από Φενέρμπαχτσε

Οι «ερυθρόλευκοι» φέρονται να εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Φρεντ της Φενέρμπαχτσε, έχοντας ήδη έρθει σε επαφή με τον τουρκικό σύλλογο. Αρχικά, τα ρεπορτάζ έκαναν λόγο για πρόταση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ για την αγορά του έμπειρου Βραζιλιάνου μέσου, ωστόσο τα δεδομένα φαίνεται πως έχουν αλλάξει.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Τουρκάλας ρεπόρτερ Ελίς Μπουσέ Αράτς στην πλατφόρμα «Χ», ο Ολυμπιακός κατέθεσε πρόταση δανεισμού προς τη Φενέρμπαχτσε για τον 32χρονο χαφ, η οποία συνοδεύεται από οψιόν αγοράς το καλοκαίρι. Το ποσό της ρήτρας φτάνει τα 11 εκατομμύρια ευρώ, υπό συγκεκριμένους όρους και με μπόνους που περιλαμβάνονται στη συμφωνία.

«Ο Ολυμπιακός έκανε πρόταση δανεισμού στη Φενέρμπαχτσε για τον Φρεντ με οψιόν αγοράς 11 εκατομμυρίων ευρώ υπό όρους, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο μήνυμα της δημοσιογράφου.

ÖZEL | Olympiakos, Fred için Fenerbahçe’ye bonuslar dâhil 11 milyon €’luk şarta bağlı satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. — Elis Buse Araç (@ElisBuseArac) January 13, 2026

Ο Φρεντ είναι ένας πολυσύνθετος μέσος, με δυνατότητα να αγωνιστεί τόσο στη θέση «6» όσο και στη θέση «8». Την τελευταία διετία και πλέον με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε μετρά 104 συμμετοχές, έχοντας συνεισφέρει 9 γκολ και 18 ασίστ. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από την Ιντερνασιονάλ, ενώ το 2013 μεταγράφηκε στη Σαχτάρ Ντόνετσκ έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ. Πέντε χρόνια αργότερα ακολούθησε η μετακίνησή του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τους «κόκκινους διαβόλους» να δαπανούν 59 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του.

Την ίδια ώρα, η Φενέρμπαχτσε συνεχίζει να ενισχύεται δυναμικά στον άξονα. Πρόσφατα απέκτησε τον Ματέο Γκεντουζί, ενώ κινείται έντονα και για την απόκτηση του Ενγκολό Καντέ, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει και τις εξελίξεις γύρω από το μέλλον του Φρεντ.