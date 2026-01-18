ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Από νωρίς ο κόσμος στην «OPAP Arena» - Πόλος έλξης οι εκδηλώσεις κι ο Κασάπης

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην «OPAP Arena» στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής.

Η ΠΑΕ είχε ετοιμάσει μια σειρά από εκδηλώσεις στην πλατεία του Αετού, με τον κόσμο να απολαμβάνει live performance και dancing show, αλλά και πρόγραμμα με dj. Επίσης, ο Μιχάλης Κασάπης βρέθηκε στην «OPAP Arena» στο πλαίσιο του «Meet and Greet the Legends».

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, ο οποίος φόρεσε τα «κιτρινόμαυρα» από το 1993 έως το 2004 είχε την ευκαιρία να βγάλει φωτογραφίας και να υπογράψει αυτόγραφα με τους φίλους της ομάδας, οι οποίοι δημιούργησαν μια μεγάλη ουρά έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας.

Διαβάστε επίσης