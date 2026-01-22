ΠΑΟΚ – Μπέτις: Στο μυαλό του Ραζβάν Λουτσέσκου - Η ώρα και το κανάλι

Ο ΠΑΟΚ είναι πανέτοιμος και υποδέχεται την Μπέτις (19:45) στην κατάμεστη Τούμπα με έναν και μόνο στόχο. Να «σφραγίσει» την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League.

Η μέχρι τώρα πορεία της ομάδας του «Δικεφάλου» στη League Phase της διοργάνωσης είναι εξαιρετική με τους παίκτες του Ράζβαν Λουτσέκσου να βρίσκονται στη 18η θέση με 9 βαθμούς και… ουσιαστικά να θέλουν άλλον έναν για να «κλειδώσουν» την παρουσία τους στους «24» της διοργάνωσης. Και ενώ θα παραμένει η αναμέτρηση της τελευταίας αγωνιστικής με τη Λιόν στη Γαλλία, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Το μόνο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει ο Ρουμάνος τεχνικός στην διαχείριση του παιχνιδιού είναι αυτό του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Έλληνας παίκτης το τελευταίο διάστημα ταλαιπωρήθηκε από μια ίωση που τον άφησε εκτός αγωνιστικών δραστηριοτήτων. Ο «Ντέλιας» χθες κατάφερε να προπονηθεί κανονικά για πρώτη φορά με αποτέλεσμα να τεθεί στη διάθεση του προπονητή του, αλλά να μην είναι σε θέση να ξεκινήσει και να «βγάλει» ολόκληρο ενενηντάλεπτο.

Έτσι, με τον Κωνσταντέλια στον πάγκο, αλλά και τον Μεϊτέ να επιστρέφει, ο Ράζβαν Λουτσέσκου μοιάζει να έχει πάρει τις αποφάσεις του για τον καταρτισμό της ενδεκάδας.

Στο 4-2-3-1 του «Δικεφάλου» ο Τσιφτσής θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με τους Μπάμπα, Μιχαηλίδη, Κεντζιόρα και Κένι να αποτελούν την τετράδα της άμυνας, τους Μεϊτέ και Οζντόεφ στα χαφ, τον Δημήτρη Κωνσταντέλια μπροστά τους και τους Τάισον και Ζίβκοβιτς στα πλευρά του Γιώργου Γιακουμάκη που για ένα ακόμα ματς θα είναι η αιχμή του δόρατος στην επίθεση του ΠΑΟΚ.

Τα προβλήματα του Πελγκρίνι και η ενδεκάδα της Μπέτις

Από την άλλη πλευρά η Μπέτις έχει να αντιμετωπίσει πάρα πολλά αγωνιστικά προβλήματα αλλά ο Μανουέλ Πελεγκρίνι έχει τις λύσεις και τον τρόπο να μην «πληγωθεί» από αυτές.

Σύμφωνα με τους Ισπανούς ο Πελεγκρίνι θα ξεκινήσει με τον Λόπεθ (τρίτος τερματοφύλακας), Ροντρίγκεθ, Ορτίθ, Γιορέντε, Γκόμεθ, Αλτιμίρα, Ντεόσα, Γκαρθία, Λο Σέλσο, Φορνάλς και Άβιλα.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 19:45 και θα μεταδοθεί απευθείας από το Cosmote Sports 3 HD.

Ο Σιμόνε Σότσα είναι ο εκλεκτός της UEFA για να διευθύνει την αναμέτρηση.

Βοηθοί του θα είναι οι Αλμπέρτο Τεγκόνι και Τζιοβάνι Μπατσίνι, τέταρτος ο Λούκα Τσουφέρλι, ενώ στο VAR θα είναι οι επίσης συμπατριώτες του Ντανιέλε Τσίφι και Βαλέριο Μαρίνι.