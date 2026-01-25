Super League Βαθμολογία: Κερδισμένος ο Λεβαδειακός, έμεινε το +9 από τον Παναθηναϊκό

Οι ισοπαλίες σε «Κλεάνθης Βικελίδης» και Περιστέρι, βρίσκει την ομάδα της Βοιωτίας να χαμογελά και να έχει πλέον την κατάσταση στα χέρια της για την τετράδα – Αποτελέσματα και βαθμολογία.

Newsbomb

Super League Βαθμολογία: Κερδισμένος ο Λεβαδειακός, έμεινε το +9 από τον Παναθηναϊκό
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ολοκλήρωση των αγώνων της Κυριακής, αφήνει εκκρεμότητα για την 18η αγωνιστική το εξ αναβολής Κηφισιά – ΠΑΟΚ. Το ενδιαφέρον της ημέρας εστιάστηκε στην «μάχη» για την τέταρτη θέση. Εκεί όπου ο Παναθηναϊκός έκανε ακόμη ένα πισωγύρισμα και ο Λεβαδειακός διατήρησε τη διαφορά των 9 βαθμών.

Η ομάδα της Βοιωτίας με το 2-2 στις καθυστερήσεις στην έδρα του Άρη, έχει το πάνω χέρι για την 4η θέση και την κατάσταση στα χέρια της πλέον. Ο Παναθηναϊκός αντί να μειώσει την απόσταση, έμεινε στο 0-0 στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο, ο οποίος έχασε και πέναλτι. Έτσι οι «πράσινοι» είναι στους 26 βαθμούς και ο Λεβαδειακός στους 35.

Ο ΟΦΗ επιβλήθηκε 1-0 του Παναιτωλικού και με το αποτέλεσμα αυτό ανέβηκε στην 9η θέση, έχοντας μάλιστα και ματς λιγότερο.

SUPER LEAGUE – 18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

  • Ολυμπιακός–Βόλος 1-0
  • Asteras Aktor–ΑΕΚ 0-1
  • ΑΕΛ-Πανσερραϊκός 1-0
  • Άρης–Λεβαδειακός 2-2
  • ΟΦΗ–Παναιτωλικός 1-0
  • Ατρόμητος–Παναθηναϊκός 0-0
  • Κηφισιά–ΠΑΟΚ αναβολή

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΕΚ 44

2. Ολυμπιακός 42 -17αγ.

3. ΠΑΟΚ 41 -17αγ.

4. Λεβαδειακός 35

5. Παναθηναϊκός 26 -17αγ.

6. Βόλος 25

7. Άρης 22

8. Κηφισιά 19 -17αγ.

9. ΟΦΗ 18 -17αγ.

10. Ατρόμητος 17

11. ΑΕΛ 16

12. Παναιτωλικός 15

13. Asteras Aktor 13 -17αγ.

14. Πανσερραϊκός 8

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (19η)

Σάββατο 31/1

  • Παναιτωλικός – Άρης
  • Ατρόμητος – ΟΦΗ
  • Βόλος – ΑΕΛ

Κυριακή 1/2

  • Λεβαδειακός – Asteras Aktor
  • Παναθηναϊκός – Κηφισιά
  • ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός
  • ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:57ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Κεραυνός έπεσε σε διαδήλωση υποστηρικτών του Μπολσονάρου - Βίντεο

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Σαμπάνια, πολυτελές ξενοδοχείο και τζετ: σκάνδαλο στη Ρωσία με ταξίδι διασήμων στο Κουρσεβέλ

22:42ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πόλο: Πρωταθλητές Ευρώπης οι Σέρβοι στο… σπίτι τους

22:35ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Αναβλήθηκαν τα Γκρίζλις - Νάγκετς και Μπακς - Μάβερικς λόγω κακοκαιρίας

22:35LIFESTYLE

Βικτόρια Μπέκαμ: Επανένωση με τις «Spice Girls», λίγο μετά το ξέσπασμα του γιου της, Μπρούκλιν

22:25ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζόκερ κλήρωση: Δύο υπερτυχεροί θα πάρουν από 7,5 εκατ. ευρώ

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 26 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Κινδυνεύει η Ισπανία: Ο πρώτος Άτλας ερημοποίησης προβλέπει ότι απειλείται η μισή χώρα

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 25/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 15.000.000 ευρώ

21:54ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΑΣ: Κρίσεις αστυνομικών διευθυντών - Όλα τα ονόματα

21:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Κερδισμένος ο Λεβαδειακός, έμεινε το +9 από τον Παναθηναϊκό

21:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγχαρητήρια Τασούλα στους αθλητές της Εθνικής Ομάδας Πόλο για το χάλκινο μετάλλιο: «Έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό»

21:37WHAT THE FACT

Γιατί ο Γρηγόριος γιορτάζει 4 φορές τον χρόνο

21:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 0-0: «Χ»αμένη ευκαιρία και στο -9 από την τετράδα

21:25ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Σε αναστολή η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή – Στο «μικροσκόπιο» η διεύθυνση του σχολείου

21:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 0-0: Νέα απώλεια βαθμών για τους «πράσινους»

21:16LIFESTYLE

Καλλιρόη Μυριαγκού για τον αδελφό της: «Κουβαλά ένα φως που ταιριάζει στον Καποδίστρια»

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Πρόεδρος Σουδάν προς Τουρκία: Εμπιστευόμαστε πρώτα τον Θεό και μετά τον Ερντογάν

20:55ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Πυροβολισμοί στο Βερολίνο - Πέντε τραυματίες, δύο σε κρίσιμη κατάσταση

20:51ΕΛΛΑΔΑ

«Κρίθηκε επικίνδυνος για τον εαυτό του και το περιβάλλον του» - Πώς αποφυλακίστηκε ο πατροκτόνος έπειτα από 4 χρόνια φυλάκισης - «Παιδί μου πέθανα, μη με σκοτώνεις άλλο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:25ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζόκερ κλήρωση: Δύο υπερτυχεροί θα πάρουν από 7,5 εκατ. ευρώ

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Το δράμα πίσω από το «Ριφιφί» - Η αληθινή ιστορία της μητέρας που έχασε το παιδί της επειδή η τράπεζα δεν εκταμίευσε ποτέ τα χρήματα

21:54ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΑΣ: Κρίσεις αστυνομικών διευθυντών - Όλα τα ονόματα

19:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Σοκαριστική καταγγελία Ανδρέα Πετρόπουλου: «Ελπίζω τα φρένα να κόπηκαν μόνα τους…»

19:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Γύρνα το σε snowboard»: Η απάντηση του πρωθυπουργού σε Tiktoker που ανήρτησε το σχόλιο «πρόσεχε αγόρι μου γιατί έχει έρθει για σκι στα Καλάβρυτα ο Μητσοτάκης»

20:51ΕΛΛΑΔΑ

«Κρίθηκε επικίνδυνος για τον εαυτό του και το περιβάλλον του» - Πώς αποφυλακίστηκε ο πατροκτόνος έπειτα από 4 χρόνια φυλάκισης - «Παιδί μου πέθανα, μη με σκοτώνεις άλλο»

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Λέκκας: «Θα έχουμε εντονότερες βροχές» – Ολόκληρες πόλεις ανοχύρωτες και χωρίς σχέδιο

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 25/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 15.000.000 ευρώ

09:22ΚΟΣΜΟΣ

Μισός Έλληνας ο Ράμα, σπούδασε στο Χάρβαρντ με ελληνική υποτροφία

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 26 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:42ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πόλο: Πρωταθλητές Ευρώπης οι Σέρβοι στο… σπίτι τους

07:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε νέα κρίση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα φέρει στην Ελλάδα η κατάρρευσή του

18:46LIFESTYLE

Παντρεύτηκαν ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη - Στιγμιότυπα από τον γάμο τους

08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας δείχνει τα... δόντια του - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος και φέρνει ψύχος

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πορτοκαλί προειδοποίηση και για την Αττική

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Κεραυνός έπεσε σε διαδήλωση υποστηρικτών του Μπολσονάρου - Βίντεο

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι ο πνευμονιόκοκκος που έστειλε τη Σία Κοσιώνη στην εντατική

21:16LIFESTYLE

Καλλιρόη Μυριαγκού για τον αδελφό της: «Κουβαλά ένα φως που ταιριάζει στον Καποδίστρια»

21:25ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Σε αναστολή η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή – Στο «μικροσκόπιο» η διεύθυνση του σχολείου

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Πρατήρια καυσίμων: Προφυλακίστηκαν τα 4 μέλη του κυκλώματος με τα παράνομα λογισμικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ