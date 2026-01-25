Super League Βαθμολογία: Κερδισμένος ο Λεβαδειακός, έμεινε το +9 από τον Παναθηναϊκό
Οι ισοπαλίες σε «Κλεάνθης Βικελίδης» και Περιστέρι, βρίσκει την ομάδα της Βοιωτίας να χαμογελά και να έχει πλέον την κατάσταση στα χέρια της για την τετράδα – Αποτελέσματα και βαθμολογία.
Η ολοκλήρωση των αγώνων της Κυριακής, αφήνει εκκρεμότητα για την 18η αγωνιστική το εξ αναβολής Κηφισιά – ΠΑΟΚ. Το ενδιαφέρον της ημέρας εστιάστηκε στην «μάχη» για την τέταρτη θέση. Εκεί όπου ο Παναθηναϊκός έκανε ακόμη ένα πισωγύρισμα και ο Λεβαδειακός διατήρησε τη διαφορά των 9 βαθμών.
Η ομάδα της Βοιωτίας με το 2-2 στις καθυστερήσεις στην έδρα του Άρη, έχει το πάνω χέρι για την 4η θέση και την κατάσταση στα χέρια της πλέον. Ο Παναθηναϊκός αντί να μειώσει την απόσταση, έμεινε στο 0-0 στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο, ο οποίος έχασε και πέναλτι. Έτσι οι «πράσινοι» είναι στους 26 βαθμούς και ο Λεβαδειακός στους 35.
Ο ΟΦΗ επιβλήθηκε 1-0 του Παναιτωλικού και με το αποτέλεσμα αυτό ανέβηκε στην 9η θέση, έχοντας μάλιστα και ματς λιγότερο.
SUPER LEAGUE – 18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
- Ολυμπιακός–Βόλος 1-0
- Asteras Aktor–ΑΕΚ 0-1
- ΑΕΛ-Πανσερραϊκός 1-0
- Άρης–Λεβαδειακός 2-2
- ΟΦΗ–Παναιτωλικός 1-0
- Ατρόμητος–Παναθηναϊκός 0-0
- Κηφισιά–ΠΑΟΚ αναβολή
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΑΕΚ 44
2. Ολυμπιακός 42 -17αγ.
3. ΠΑΟΚ 41 -17αγ.
4. Λεβαδειακός 35
5. Παναθηναϊκός 26 -17αγ.
6. Βόλος 25
7. Άρης 22
8. Κηφισιά 19 -17αγ.
9. ΟΦΗ 18 -17αγ.
10. Ατρόμητος 17
11. ΑΕΛ 16
12. Παναιτωλικός 15
13. Asteras Aktor 13 -17αγ.
14. Πανσερραϊκός 8
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (19η)
Σάββατο 31/1
- Παναιτωλικός – Άρης
- Ατρόμητος – ΟΦΗ
- Βόλος – ΑΕΛ
Κυριακή 1/2
- Λεβαδειακός – Asteras Aktor
- Παναθηναϊκός – Κηφισιά
- ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός
- ΑΕΚ – Ολυμπιακός