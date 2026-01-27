Premier League: Επίσημο! Στην Μπόρνμουθ ο Μανδάς – Υποδοχή με τεράστια ελληνική σημαία!

Επίσημη μορφή πήρε ο δανεισμός του Έλληνα τερματοφύλακα από τη Λάτσιο στον αγγλικό σύλλογο.

Η Μπόρνμουθ θα πληρώσει ένα ποσό που θα φτάσει το 1.500.000 ευρώ, ενώ στη συμφωνία υπάρχει κι οψιόν αγοράς που ξεπερνάει τα 18.000.000 ευρώ.

Christos Mandas has completed a loan move to AFC Bournemouth ?? pic.twitter.com/jUDRWt1daY — AFC Bournemouth ? (@afcbournemouth) January 27, 2026

Ο 24χρονος τερματοφύλακας προήλθε από τις ακαδημίες του Ατρομήτου, ωστόσο δεν κατάφερε να βρει τον χρόνο συμμετοχής που επιθυμούσε και στη συνέχεια μετακινήθηκε στον ΟΦΗ, στο πλαίσιο της μεταγραφής του Αντίλ Ναμπί, ο οποίος ακολούθησε το αντίθετο δρομολόγιο.

Με τη φανέλα των Κρητικών, ο Μανδάς πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, γεγονός που οδήγησε στην πώλησή του στη Λάτσιο έναντι 1,3 εκατομμυρίων ευρώ πριν από δυόμισι χρόνια. Από τότε, έχει καταγράψει συνολικά 33 συμμετοχές με τον ιταλικό σύλλογο σε όλες τις διοργανώσεις.

