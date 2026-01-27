Παναθηναϊκός: Αφήνει τον Κραλ και πάει σε άλλη περίπτωση – Προχωρημένες οι επαφές

Ο Παναθηναϊκός, πέρα από την περίπτωση του Κραλ, κινούταν παράλληλα και για ακόμη έναν μέσο, με τις εξελίξεις να δείχνουν ότι βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία για την απόκτησή του. Πρόκειται για ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στη θέση «6-8».

Οι «πράσινοι» είχαν ξεχωρίσει εδώ και καιρό την περίπτωση του Τσέχου χαφ, προχωρώντας σημαντικά τις επαφές.

Μάλιστα, είχαν φτάσει ουσιαστικά σε συμφωνία τόσο με τον ποδοσφαιριστή όσο και με την Ουνιόν Βερολίνου κι απέμεναν οι τελευταίες λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Παράλληλα, ωστόσο, οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» διατηρούσαν ανοιχτό και ένα δεύτερο μέτωπο για τη μεσαία γραμμή, έχοντας τον Κραλ σε κατάσταση αναμονής.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στον Παναθηναϊκό αποφάσισαν να μην προχωρήσουν τελικά την υπόθεση του Τσέχου αμυντικού χαφ και να δώσουν προτεραιότητα στον έτερο μέσο, με τον οποίο βρίσκονται επίσης σε συζητήσεις τις τελευταίες ημέρες.

Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής αγωνίζεται ως «6-8», με κύριο χαρακτηριστικό τα ανασταλτικά του καθήκοντα, σε μια θέση που πλέον παρουσιάζει ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη για το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ, μετά και τον τραυματισμό του Τσιριβέγια.

