Παναθηναϊκός: Στο προσκήνιο ο Γκαρσία για αριστερό μπακ - Τι αναφέρουν σε Γερμανία και Γαλλία

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην αγορά για την απόκτηση ενός αριστερού μπακ που θα πλαισιώσει τον Γιώργο Κυριακόπουλο.

Ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς έχει τεθεί οριστικά εκτός πλάνων του Ράφα Μπενίτεθ, με τον Σαμουκέλε Καμπίνι να είχε κερδίσει έδαφος τις προηγούμενες μέρες στη λίστα με τους υποψήφιους στόχους.

Ωστόσο, δημοσιεύματα από τη Γερμανία και τη Γαλλία εμπλέκουν τον Παναθηναϊκό και με μια ακόμα ενδιαφέρουσε περίπτωση, αυτή του Ουλίσες Γκαρσία, του αριστερού μπακ της Μαρσέιγ.

Στα 30 του χρόνια, γεννημένος τον Ιανουάριο του 1996 στην Πορτογαλία, αλλά με καταγωγή από την Ελβετία, ο ύψους 1,82μ. αμυντικός κοστολογείτα στα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Τη φετινή σεζόν έχει πραγματοποιήσει μόλις 6 συμμετοχές με την ομάδα της Μασσαλίας, οι δύο εξ' αυτών για το Champions League και δεδομένα δε βρίσκεται στα βασικά πλάνα του Ντε Τσέρμπι.

Στη καριέρα του έχει αγωνιστεί με μεγάλη επιτυχία σε Γιουνγκ Μπόις, Μαρσέιγ, Γκρασχόπερς, Βέρντερ Βρέμης και Νυρεμβέργη, ενώ δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Ο πρώην αριστερός μπακ της Βέρντερ Βρέμης, Ουλίσες Γκαρσία βρίσκεται στη λίστα του κορυφαίου ελληνικού συλλόγου, Παναθηναϊκού. Η Βόλσφμπουργκ επίσης ενδιαφέρεται για τον ποδοσφαιριστή, αλλά φαίνεται να έχει εξασθενίσει το ενδιαφέρον τις τελευταίες μέρες.

Ο Παναθηναϊκός κοιτάζει πολύ έντονα την περίπτωση του 30χρονου Ελβετού, ενώ ενδιαφέρον υπάρχει κι από την Ιταλία και την Ελλάς Βερόνα».