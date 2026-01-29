LIVE Παναθηναϊκός – Ρόμα: Ο αγώνας του «τριφυλλιού» στο Europa League

Η ελληνική κοινωνία είναι σοκαρισμένη από τα «χτυπήματα» των τελευταίων ημερών. Το ένα απ’ αυτά, είχε άκρως ποδοσφαιρικό χαρακτήρα.

Το τραγικό δυστύχημα των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, με επτά νεαρούς να αφήνουν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο στη Ρουμανία. Όπως είναι λογικό, τα πάντα έχουν επισκιαστεί. Απόψε (29/01) ολοκληρώνεται η League Phase του Europa League, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τη Ρόμα.

Οι «πράσινοι» έχουν τεράστια αγωνιστικά προβλήματα, καθώς πέρα από τους παίκτες που αποκτήθηκαν τον Γενάρη, δεν έχουν στη διάθεσή τους: Ντέσερς, Καλάμπρια, Σφιντέρσκι, Πελίστρι, Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς. Συν όσους δεν είναι στη λίστα. Κατά συνέπεια εξτρέμ διαθέσιμο είναι μόνο ο Ζαρουρί, ενώ φορ μόνο ο Πάντοβιτς.

Τα πράγματα για την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ είναι δύσκολα. Στόχος είναι ένα αποτέλεσμα για καλύτερο πλασάρισμα βαθμολογικά. Οι «πράσινοι» είναι 19οι με 11 βαθμούς. Οι «τζιαλορόσι» απ’ την άλλη, έχουν κι αυτοί πολλά προβλήματα. Όμως έχουν και ισχυρότατο κίνητρο, καθώς κυνηγούν νίκη για διατήρηση στην 8άδα (έχουν 15 βαθμούς).

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Παναθηναϊκός - Ρόμα

Διαβάστε επίσης