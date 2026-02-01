Άλκης Καμπανός: Τρισάγιο στη μνήμη του - Το μήνυμα της μητέρας του - «Παρών» και ο Σιάο

Τέσσερα χρόνια συμπληρώθηκαν από την αποφράδα ημέρα της δολοφονίας του Άλκη Καμπανού στην Θεσσαλονίκη. Το πρωί της Κυριακής (01/02) τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη του.

Μάλιστα, στο περιθώριο του τρισαγίου, η μητέρα του, Μελίνα Κακουλίδου έστειλε το δικό της μήνυμα, τόσο για τη δολοφονία του γιου της, όσο και για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ στην Ρουμανία.

«Συμπληρώνονται κιόλας τέσσερα χρόνια από εκείνη την τραγική ημέρα. Ευχαριστώ όλο τον φίλαθλο κόσμο του Άρη που βρίσκεται εδώ, παρά την απρόσμενη κακοκαιρία. Δυστυχώς αυτή η τραγική επέτειος συμπίπτει με την άδικη απώλεια των εφτά νέων παιδιών του ΠΑΟΚ. Είμαι συγκλονισμένη και με αυτό το γεγονός. Εύχομαι να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Να μην χάσουμε άλλα νέα παιδιά. Η Ελλάδα ψυχορραγεί από νέους ανθρώπους, πρέπει να προλάβουμε και όχι να τα θρηνήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, το «παρών» στο τρισάγιο έδωσε και ο Ρίτσαρντ Σιάο. Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ Άρης βρέθηκε στο σημείο της δολοφονίας του Άλκη Καμπανού συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της ΚΑΕ Χάρη Παπαγεωργίου, τον διευθύνοντα σύμβουλο Αγαπητό Διακογιάννη και τον επιχειρησιακό διευθυντή Βύρωνα Αντωνιάδη.

