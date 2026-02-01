ΑΕΚ – Ολυμπιακός: «Πρέπει να προστατέψουμε την έδρα μας» | Η ανακοίνωση της «Ένωσης» για τον κόσμο

Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση, ενόψει του ντέρμπι ΑΕΚ – Ολυμπιακός, για τη 19η αγωνιστική της Super League, ζητώντας από τον κόσμο της ομάδας να τηρήσει στο ακέραιο όλα τα μέτρα ασφαλείας.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: «Πρέπει να προστατέψουμε την έδρα μας» | Η ανακοίνωση της «Ένωσης» για τον κόσμο
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι φίλοι της ΑΕΚ έχουν εξαντλήσει τα εισιτήρια του μεγάλου ντέρμπι της «Allwyn Arena», η οποία αναμένεται να είναι κατάμεστη κι η ατμόσφαιρα εντυπωσιακή.

Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση, μέσω της οποίας, ζήτησε από τους φίλους της ομάδας να τηρήσουν όλα τα μέτρα ασφαλείας για να μην υπάρξει ο παραμικρός κίνδυνος τιμωρίας της έδρας.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει ότι για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, σήμερα Κυριακή (1/2, 21.00), οι θύρες του γηπέδου μας, θα ανοίξουν στις 18.00.

Σας τονίζουμε ότι το γήπεδο απόψε θα έχει απόλυτη πληρότητα. Εφόσον δεν είστε κάτοχοι εισιτηρίου, δεν πρέπει να επιχειρήσετε να έρθετε στο γήπεδο, κάτι που ισχύει και για τα παιδιά, για τα οποία δεν έχει αγοραστεί εισιτήριο.

Τα μέτρα ασφαλείας για το παιχνίδι είναι ανάγκη να τηρηθούν απόλυτα, έτσι ώστε η ομάδα μας να μην αντιμετωπίσει κανέναν κίνδυνο τιμωρίας.

Θα υπάρχουν αυστηροί προέλεγχοι. Δεν πρέπει να έχετε μαζί σας κανένα επικίνδυνο αντικείμενο, σάκο, κράνος μηχανής, για να μπορέσετε να περάσετε τους ελέγχους και να μπείτε στο γήπεδο χωρίς κανένα πρόβλημα.

Είναι αναγκαίο να μην υπάρξει καμιά ρίψη κροτίδας, άναμμα - ρίψη καπνογόνου, φωτοβολίδας, άναμμα στρόμπο ή ρίψη αντικειμένου. Το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας με κάμερες θα είναι σε λειτουργία υπό τον έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ. Πρέπει να προστατέψουμε την έδρα μας και να είμαστε όλοι μαζί σε αυτήν, σε όλα τα εντός έδρας ματς του πρωταθλήματος που έχουμε μπροστά μας.

Από τους προελέγχους δεν θα επιτραπεί να περάσει στο γήπεδο κανένα πανό με υβριστικό, ρατσιστικό, πολιτικό, αντιαθλητικό ή προσβλητικό περιεχόμενο.

Τέλος, υπενθυμίζουμε πως η είσοδος στο γήπεδο γίνεται αποκλειστικά μέσω της χρήσης της εφαρμογής Gov.gr Wallet».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:20ΕΛΛΑΔΑ

Γοργοπόταμος: Το γλέντι έγινε κηδεία – Ηλικιωμένος κατέρρευσε ενώ χόρευε

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Διεκόπη λόγω πυρκαγιάς η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη

17:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός – Asteras Aktor 3-1: Καταιγιστική η ομάδα της Βοιωτίας σε ακόμη ένα ματς

17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Άρθρο Ντόναλντ Τραμπ στη WSJ: Οι δασμοί μου έφεραν πίσω την Αμερική - «Είχα δίκιο σε όλα!»

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί εμφανίζονται λύκοι δίπλα σε σπίτια - Η εικόνα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και σε ολόκληρη τη χώρα

17:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στη Νέα Πέραμο: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα

17:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας με το βλέμμα στην συνταγματική αναθεώρηση: «Η ηγεσία της Δικαιοσύνης πρέπει να σταματήσει να επιλέγεται από την εκάστοτε κυβέρνηση»

17:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Κηφισιά: O αγώνας της Λεωφόρου για τη Super League

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις σε Λάρισα, Κεφαλονιά, Σαντορίνη

17:03ΕΛΛΑΔΑ

Οι αναταράξεις επέστρεψαν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» την πτήση Αθήνα - Ρόδος

16:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΗ: Σταθερά τα τιμολόγια για τον Φεβρουάριο, μείωση στα κυμαινόμενα

16:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: «Πρέπει να προστατέψουμε την έδρα μας» | Η ανακοίνωση της «Ένωσης» για τον κόσμο

16:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Με Αντίνο και Κοντούρη η ενδεκάδα του Μπενίτεθ

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Ποτάμια οι δρόμοι σε Εμπορείο, Μεγαλοχώρι, Μονόλιθο, Πύργο και Μεσαριά μετά την βροχόπτωση

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ευνούχισε τον σύντροφό της, πριν τον σκοτώσει - «Φαινόταν σαν το τέλειο ζευγάρι»

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνη: Έστησαν παγίδα σε υπάλληλο και άρπαξαν κοσμήματα αξίας 300.000 ευρώ

16:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Οριστικό! Παίκτης της «Ένωσης» ο Σαχαμπό – Τη Δευτέρα (02/02) η ανακοίνωση

16:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ατμοσφαιρικά ποτάμια στη Μεσόγειο - Επικίνδυνη κατάσταση προειδοποιεί Γερμανός μετεωρολόγος

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Αποκλεισμένα αυτοκίνητα στο δρόμο προς τον Λαϊλιά - Οι επιβάτες κάλεσαν το 112

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:55ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η ανατριχιαστική selfie της σκιέρ πριν λεοπάρδαλη του χιονιού της κατακρεουργήσει το πρόσωπο

13:47ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος, Αρναούτογλου, Τσατραφύλλιας προειδοποιούν για την κακοκαιρία: «Δεν έχει τελειώσει»

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Έγγραφο αποδεικνύει ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δεν είχε λάβει το πόρισμα ελέγχου του ΣΕΠΕ στη «Βιολάντα»

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις σε Λάρισα, Κεφαλονιά, Σαντορίνη

17:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στη Νέα Πέραμο: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα

10:24ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Πιλότος F4 αποκαλύπτει: Απογειωθήκαμε για να χτυπήσουμε Σμύρνη, Ίμια και Τουρκία

12:44ΚΑΙΡΟΣ

Πότε θα πλήξει τη χώρα το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας - Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

16:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ατμοσφαιρικά ποτάμια στη Μεσόγειο - Επικίνδυνη κατάσταση προειδοποιεί Γερμανός μετεωρολόγος

17:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Κηφισιά: O αγώνας της Λεωφόρου για τη Super League

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Γαύδος - «Το τελευταίο πλοίο ήρθε στις 16 Ιανουαρίου», λέει η δήμαρχος στο Newsbomb

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Παναγιώτης Κρέτσης: Ο 33χρονος που κατέρρευσε στο γήπεδο είχε χάσει τον πατέρα του από καρδιά και τον αδελφό του σε τροχαίο

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ένα χωριό με... πέντε κατοίκους βγήκε προς πώληση, προκαλώντας την οργή των ντόπιων

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Ποτάμια οι δρόμοι σε Εμπορείο, Μεγαλοχώρι, Μονόλιθο, Πύργο και Μεσαριά μετά την βροχόπτωση

15:57ΚΟΣΜΟΣ

Κεντάκι: Οικογένεια «άνοιξε το σπίτι της» σε νεογέννητο μοσχάρι λόγω ψύχους - Πέρασε τη νύχτα στο καναπέ αγκαλιά με τα παιδιά

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Αποκλεισμένα αυτοκίνητα στο δρόμο προς τον Λαϊλιά - Οι επιβάτες κάλεσαν το 112

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λαχανικά από... χρυσάφι: Ποια είδη «καίνε» το οικογενειακό καλάθι

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πλημμύρισε ο Αγιόκαμπος από ρέμα που υπερχείλισε - Δρόμοι και θάλασσα έγιναν ένα

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ευνούχισε τον σύντροφό της, πριν τον σκοτώσει - «Φαινόταν σαν το τέλειο ζευγάρι»

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί εμφανίζονται λύκοι δίπλα σε σπίτια - Η εικόνα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και σε ολόκληρη τη χώρα

13:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου για το ότι έκανε μήνυση νύχτα: Πώς το έμαθε ο Γεωργιάδης - Έχει ειδική μεταχείριση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ