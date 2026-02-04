Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός 0-3: Πέρασε εύκολα από Τρίπολη και επέστρεψε στην κορυφή

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μπήκε με το πόδι στο γκάζι από το πρώτο λεπτό απέναντι στον Αστέρα, επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της και έφτασε χωρίς δυσκολία σε μια άνετη νίκη που τη διατήρησε στην κορυφή.

Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ με γκολ από τα… αποδυτήρια. Στο 2ο λεπτό προειδοποίησε με ένα δυνατό σουτ που ο Τσιντώτας έδιωξε σε κόρνερ, όμως στην εκτέλεσή του η μπάλα στρώθηκε στον Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος με ψύχραιμο πλασέ από το όριο της περιοχής έκανε το 1-0, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με τα ερυθρόλευκα.

Οι Πειραιώτες συνέχισαν να πιέζουν ψηλά και να δημιουργούν φάσεις. Στο 8’ ο Τσιντώτας χρειάστηκε να επέμβει εντυπωσιακά σε κεφαλιά του Ταρέμι, ενώ στο 25’ είπε «όχι» και στο πλασέ του Ποντένσε, κρατώντας προσωρινά το σκορ σε χαμηλά επίπεδα.

Η υπεροχή του Ολυμπιακού μετουσιώθηκε ξανά σε γκολ στο 27’. Ο Ταρέμι συνεργάστηκε άψογα με τον Ποντένσε, μπήκε στην περιοχή και το πλασέ του, έπειτα από κόντρα στον Σίπτσιτς, πήρε ύψος και κατέληξε στα δίχτυα για το 2-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν τον έλεγχο. Στο 51’ το πλασέ του Κοστίνια πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 59’ ήρθε το 3-0 μετά από όμορφο συνδυασμό Ταρέμι και Ποντένσε, με τον Ζέλσον Μαρτίνς να τελειώνει ιδανικά τη φάση από κοντά.

Ο Ολυμπιακός είχε ακόμη μία καλή στιγμή στο 79’ με τον Ρέτσο, με τον Τσιντώτα να πραγματοποιεί νέα επέμβαση, πριν οι γηπεδούχοι ρίξουν τον ρυθμό στο τελευταίο δεκάλεπτο, έχοντας πλέον «καθαρίσει» τη νίκη.

Τα γκολ: Ντάνι Γκαρθία (2'), Ταρέμι (26'), Ζέλσον Μαρτίνς (59')

Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

Κίτρινες: 53’ Καστάνο – 19’ Μπρούνο, 75’ Αντρέ Λουίς

Αστέρας AKTOR (Μίλαν Ράσταβατς): Τσιντώτας, Δεληγιαννίδης, Πομόνης, Καστάνο, Σίπτσιτς, Αλάγκμπε (78’ Γιαμπλόνσκι), Έντερ Γκονζάλες (61’ Τσίκο), Μεντιέτα (61’ Μπαρτόλο), Εμμανουηλίδης, Μίτροβιτς (61’ Κετού), Τζοακίνι (70’ Οκό).

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος (75’ Καλογερόπουλος), Μπιανκόν, Μπρούνο, Έσε (64’ Μουζακίτης), Ντάνι Γκαρθία, Ζέλσον (64’ Αντρέ Λουίς), Νασιμέντο, Ποντένσε (75’ Γιαζίτζι), Ταρέμι (64’ Κλέιτον).

