Premier League: «Απόδραση» από το «Άνφιλντ» στις καθυστερήσεις για την Μάντσεστερ Σίτι

Σπουδαίο «διπλό» πήρε η Μάντσεστερ Σίτι στο «Άνφιλντ». Οι «πολίτες» επικράτησαν με συναρπαστικό τρόπο της Λίβερπουλ, με τελικό σκορ το 1-2. Για την 25η αγωνιστική της Premier League, η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα διατήρησε την απόστασή της απ’ την κορυφή στους 6 βαθμούς.

Το ματς στο Λίβερπουλ ήταν συναρπαστικό. Οι «κόκκινοι» προηγήθηκαν στο 74’ με τον Σόμποσλαϊ. Η Σίτι ισοφάρισε δέκα λεπτά μετά με τον Μπερνάντο Σίλβα. Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων, οι «πολίτες» κέρδισαν πέναλτι σε ανατροπή του Νούνιες απ’ τον Άλισον και ο Χάαλαντ έδωσε τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του.

PREMIER LEAGUE – 25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Λιντς-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1

(26' Μπογκλ, 30' Οκαφόρ, 49' Κάλβερτ-Λιούιν - 86' Λούκα)

Μάντσεστερ Γ.-Τότεναμ 2-0

(37' Μπεμό, 81' Φερνάντες)

Άρσεναλ-Σάντερλαντ 3-0

(42' Θουμπιμέντι, 66', 90'+ Γκιοκέρες)

Μπόρνμουθ-Άστον Βίλα 1-1

(55' Ράγιαν - 22' Ρότζερς)

Μπέρνλι-Γουέστ Χαμ 0-2

(13' Σάμερβιλ, 26' Καστεγιάνος)

Φούλαμ-Έβερτον 1-2

(18' αυτ. Μικολένκο - 76' Ντιούσμπερι-Χολ, 83'αυτ. Λένο)

Γουλβς-Τσέλσι 1-3

(54' Αροκοντάρε-13'πεν., 35'πεν. 38' Πάλμερ)

Νιούκαστλ-Μπρέντφορντ 2-3

(24' Μπότμαν, 79'πεν. Γκιμαράες - 37' Γιάνελτ, 45+2'πεν. Τιάγκο, 85' Ουαταρά)

Μπράιτον-Κρίσταλ Πάλας 0-1

(61' Σαρ)

Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σίτι 1-2

(74' Σόμποσλαϊ-84' Σίλβα, 90'+ πεν. Χάαλαντ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ