Premier League: «Απόδραση» από το «Άνφιλντ» στις καθυστερήσεις για την Μάντσεστερ Σίτι
Οι «πολίτες» πήραν μεγάλη νίκη στην έδρα της Λίβερπουλ με 2-1 και διατήρησαν τις ελπίδες τους για τίτλο – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.
Σπουδαίο «διπλό» πήρε η Μάντσεστερ Σίτι στο «Άνφιλντ». Οι «πολίτες» επικράτησαν με συναρπαστικό τρόπο της Λίβερπουλ, με τελικό σκορ το 1-2. Για την 25η αγωνιστική της Premier League, η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα διατήρησε την απόστασή της απ’ την κορυφή στους 6 βαθμούς.
Το ματς στο Λίβερπουλ ήταν συναρπαστικό. Οι «κόκκινοι» προηγήθηκαν στο 74’ με τον Σόμποσλαϊ. Η Σίτι ισοφάρισε δέκα λεπτά μετά με τον Μπερνάντο Σίλβα. Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων, οι «πολίτες» κέρδισαν πέναλτι σε ανατροπή του Νούνιες απ’ τον Άλισον και ο Χάαλαντ έδωσε τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του.
PREMIER LEAGUE – 25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
- Λιντς-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1
(26' Μπογκλ, 30' Οκαφόρ, 49' Κάλβερτ-Λιούιν - 86' Λούκα)
- Μάντσεστερ Γ.-Τότεναμ 2-0
(37' Μπεμό, 81' Φερνάντες)
- Άρσεναλ-Σάντερλαντ 3-0
(42' Θουμπιμέντι, 66', 90'+ Γκιοκέρες)
- Μπόρνμουθ-Άστον Βίλα 1-1
(55' Ράγιαν - 22' Ρότζερς)
- Μπέρνλι-Γουέστ Χαμ 0-2
(13' Σάμερβιλ, 26' Καστεγιάνος)
- Φούλαμ-Έβερτον 1-2
(18' αυτ. Μικολένκο - 76' Ντιούσμπερι-Χολ, 83'αυτ. Λένο)
- Γουλβς-Τσέλσι 1-3
(54' Αροκοντάρε-13'πεν., 35'πεν. 38' Πάλμερ)
- Νιούκαστλ-Μπρέντφορντ 2-3
(24' Μπότμαν, 79'πεν. Γκιμαράες - 37' Γιάνελτ, 45+2'πεν. Τιάγκο, 85' Ουαταρά)
- Μπράιτον-Κρίσταλ Πάλας 0-1
(61' Σαρ)
- Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σίτι 1-2
(74' Σόμποσλαϊ-84' Σίλβα, 90'+ πεν. Χάαλαντ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Άρσεναλ 56
- Μάντσεστερ Σίτι 50
- Άστον Βίλα 47
- Μάντσεστερ Γ. 44
- Τσέλσι 43
- Λίβερπουλ 39
- Μπρέντφορντ 39
- Έβερτον 37
- Σάντερλαντ 36
- Φούλαμ 34
- Μπόρνμουθ 34
- Νιούκαστλ 33
- Κρίσταλ Πάλας 32
- Μπράιτον 31
- Τότεναμ 29
- Λιντς 29
- Νότιγχαμ Φόρεστ 26
- Γουέστ Χαμ 23
- Μπέρνλι 15
- Γουλβς 8