Αγγλία: Άγρια επεισόδια πριν το Νιούκαστλ-Σάντερλαντ, σε κρίσιμη κατάσταση ένας οπαδός - Βίντεο

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία, σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια περιμετρικά του γηπέδου «St James’ Park».

Κατά τη διάρκεια των συμπλοκών, ένας οπαδός κατέρρευσε και χρειάστηκε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες με ΚΑΡΠΑ επί τόπου, προτού μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Επιπροσθέτως, κατά την άφιξη της αποστολής της Σάντερλαντ στο γήπεδο, το λεωφορείο της ομάδας δέχθηκε επίθεση με πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα.