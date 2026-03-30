Ολυμπιακός – AEK: Σταδιακή επιστροφή των διεθνών και φιλικό για τους «κιτρινόμαυρους»

Ο Μάρκο Νίκολιτς βλέπει τους διεθνείς ποδοσφαιριστές του να επιστρέφουν σταδιακά στη… βάση τους.

Οι πρώτοι που βρίσκονται στα Σπάτα είναι οι Θωμάς Στρακόσα, Σταύρος Πήλιος και Αμπουμπακαρί Κοϊτά, ενώ να θυμίσουμε ότι έχει επιστρέψει κι ο Μπάρναμπας Βάργκα, ο οποίος ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας, μετά τον τραυματισμό του στον αστράγαλο.

Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν οι Λάζαρος Ρότα, Λούκα Γιόβιτς και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ενώ τελευταίος θα γυρίσει ο Ορμπελίν Πινέδα. Ο Μεξικό θα παίξει ξημερώματα της Τετάρτης (01/04) με το Βέλγιο στο Σικάγο, κάτι που σημαίνει ότι θα προλάβει μόλις μια προπόνηση, πριν από το Ολυμπιακός – ΑΕΚ.

Την Τρίτη (31/03), η «Ένωση» θα δώσει κεκλεισμένων των θυρών φιλικό με την κυπριακή Νέα Σαλαμίνα, εκεί όπου ο Νίκολιτς αναμένεται να δώσει χρόνο συμμετοχής και σε παιδιά από την Κ19.

