Ντιέγκο Μαραντόνα: Το «σπίτι του θεού» μετατράπηκε σε χώρο συσσιτίου για άπορους

Η κατοικία βρίσκεται στη Βίλα Φιορίτο, μια φτωχή συνοικία στα περίχωρα του Μπουένος Άιρες. Αν και δεν ανήκει πλέον στην οικογένεια του σπουδαίου ποδοσφαιριστή, που έφυγε από τη ζωή το 2020 έπειτα από καρδιακή προσβολή, ο σημερινός ιδιοκτήτης έχει παραχωρήσει εδώ και έναν μήνα την αυλή του σε εθελοντές, οι οποίοι μαγειρεύουν καθημερινά για τους κατοίκους της περιοχής.

Στην πρόσοψη του σπιτιού δεσπόζει μια τοιχογραφία με τη μορφή του Μαραντόνα, συνοδευόμενη από τη φράση «Το σπίτι του θεού», αποτυπώνοντας τη βαθιά επιρροή του στη συλλογική συνείδηση.

Την ίδια ώρα, η φτώχεια στην Αργεντινή παρουσιάζει μείωση, καθώς σύμφωνα με επίσημα στοιχεία διαμορφώθηκε στο 31,6% το πρώτο εξάμηνο του 2025, έναντι 52,9% την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τις οικονομικές παρεμβάσεις του προέδρου Χαβιέ Μιλέι, οι οποίες περιλάμβαναν υποτίμηση του πέσο και αυστηρά μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού.

Παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση της φτώχειας και τη μείωση του μηνιαίου πληθωρισμού στο 2,9% τον Φεβρουάριο, ειδικοί επισημαίνουν ότι απαιτείται περαιτέρω ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε τομείς έντασης εργασίας. Ο κοινωνιολόγος Εντουάρντο Ντόντσα τονίζει πως η οικονομία χρειάζεται μεγαλύτερη ενίσχυση της απασχόλησης για να σταθεροποιηθεί ουσιαστικά η κατάσταση.

Την ίδια στιγμή, τα μέτρα λιτότητας έχουν επηρεάσει σημαντικά την καθημερινότητα πολλών πολιτών, με περικοπές στο δημόσιο και μειωμένη αγοραστική δύναμη, λόγω περιορισμού των επιδοτήσεων σε βασικούς τομείς όπως οι μεταφορές και η ενέργεια.

Ο Λεονάρντο Φαμπιάν Άλβαρες, πάστορας που έχει αναλάβει την οργάνωση του αυτοσχέδιου συσσιτίου, σημειώνει πως η ανάγκη για τρόφιμα αυξάνεται συνεχώς, καθώς μικρές επιχειρήσεις και εργοστάσια έχουν κλείσει. Όπως αναφέρει, όλο και περισσότεροι άνθρωποι καταφεύγουν στη διανομή φαγητού για να καλύψουν βασικές ανάγκες.

Υπενθυμίζεται ότι το 2021 η Αργεντινή ανακήρυξε το σπίτι όπου γεννήθηκε ο Μαραντόνα ως εθνικό ιστορικό χώρο, αναγνωρίζοντας τη σημασία του για την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.

