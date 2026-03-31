Στο νοσοκομείο ο προπονητής της Τουρκίας U21: Κατέρρευσε ενώ διαμαρτυρόταν στον διαιτητή - Βίντεο

Ο Εγκεμέν Κορκμάζ κατέρρευσε κατά την διάρκεια του αγώνα Κροατία - Τουρκία για τα προκριματικά του Euro Under 21 και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. 

Ηλίας Λαλιώτης

  • Ο προπονητής της Τουρκίας U21, Εγκεμέν Κορκμάζ, κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Κροατία για τα προκριματικά του Euro U21.
  • Το περιστατικό συνέβη στο 35ο λεπτό ενώ διαμαρτυρόταν προς τον διαιτητή και ο Κορκμάζ έχασε τις αισθήσεις του.
  • Ο προπονητής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο έχοντας ανακτήσει τις αισθήσεις του, χωρίς να έχουν δοθεί περαιτέρω λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.
Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στο παιχνίδι Κροατία - Τουρκία για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U21.

Στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης ο προπονητής της Τουρκίας, Εγκεμέν Κορκμάζ σωριάστηκε στο έδαφος, έχοντας χάσει τις αισθήσεις του, μετά από διαμαρτυρίες προς τον διαιτητή.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και πλέον ομοσπονδιακός τεχνικός στην U21 της χώρας του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έχοντας ανακτήσει τις αισθήσεις του, όμως άλλες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάστασή του δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές.

Το παιχνίδι, όπως ήταν λογικό, διεκόπη στο 0-0 και ενώ η Τουρκία είχε μείνει με 10 ποδοσφαιριστές λίγο πριν το συμβάν.

