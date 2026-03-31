Στο νοσοκομείο ο προπονητής της Τουρκίας U21: Κατέρρευσε ενώ διαμαρτυρόταν στον διαιτητή - Βίντεο

Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στο παιχνίδι Κροατία - Τουρκία για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U21.

Στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης ο προπονητής της Τουρκίας, Εγκεμέν Κορκμάζ σωριάστηκε στο έδαφος, έχοντας χάσει τις αισθήσεις του, μετά από διαμαρτυρίες προς τον διαιτητή.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και πλέον ομοσπονδιακός τεχνικός στην U21 της χώρας του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έχοντας ανακτήσει τις αισθήσεις του, όμως άλλες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάστασή του δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές.

Το παιχνίδι, όπως ήταν λογικό, διεκόπη στο 0-0 και ενώ η Τουρκία είχε μείνει με 10 ποδοσφαιριστές λίγο πριν το συμβάν.

