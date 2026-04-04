Κηφισιά – Πανσερραϊκός 1-2: «Διπλό» ελπίδας για τους Σερραίους

Με πρωταγωνιστή και σκόρερ τον Τσαούση, τα «λιοντάρια» επικράτησαν στο πρώτο ματς των play out και ελπίζουν στο… θαύμα της διεκδίκησης της παραμονής.

Κηφισιά – Πανσερραϊκός 1-2: «Διπλό» ελπίδας για τους Σερραίους
Τα play out άρχισαν με «διπλό» που δίνει τεράστιο ενδιαφέρον στη «μάχη» της σωτηρίας. Ο Πανσερραϊκός επικράτησε στο γήπεδο της Νεάπολης της Κηφισιάς με 2-1. Αποτέλεσμα που δίνει ελπίδες στους Σερραίους για να κυνηγήσουν την παραμονή τους με περισσότερες πιθανότητες.

Μεγάλος πρωταγωνιστής και σκόρερ των δύο τερμάτων των φιλοξενούμενων ήταν ο Τσαούσης. Πλέον ο Πανσερραϊκός ανέβηκε στους 20 βαθμούς, ενώ η Κηφισιά έμεινε στους 27 και παρότι έχει διαφορά ασφαλείας, δεν αισθάνεται άνετα μετά από τέτοιο αποτέλεσμα.

Ο Πανσερραϊκός άνοιξε το σκορ στο 16’. Ο Λύρατζης έγινε κάτοχος μετά την απομάκρυνση που επιχείρησε ο Σόουζα, έδωσε στον Τσαούση κι ο αμυντικός των «λιονταριών» άνοιξε το σκορ με δυνατό σουτ.

Το γκολ «πάγωσε» τους παίκτες του Λέτο κι έδωσε... φτερά στους φιλοξενούμενους που σκόραραν ξανά στο 31’ με τον Τεϊσέιρα, ωστόσο ο βοηθός υπέδειξε τον παίκτη του Πανσερραϊκού οφσάιντ. Η φάση ελέγχθηκε και από το VAR, με το τέρμα να ακυρώνεται.

Ο Ίβαν στο 41' έκανε το παράλληλο γύρισμα και ο προωθημένος Τσαούσης με το δεύτερο προσωπικό του γκολ «έγραψε» το 2-0 μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς.

Στο 52’ ο Πόμπο με πέναλτι μείωσε για τους γηπεδούχους. Μετά την παράβαση που υπέδειξε ο διαιτητής σε ανατροπή του Αμανί από τον Τσαούση.

Οι γηπεδούχοι κέρδισαν νέο πέναλτι στο 80’, μετά από πτώση του Ταβάρες στην περιοχή, όμως μετά την εξέταση της φάσης από τον VAR και από τον διαιτητή Ματσούκα, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε παράβαση.

Διαιτητής: Μ. Ματσούκας

Κίτρινες: Ποκόρνι, Ραμίρες, Σόουζα, Ταβάρες, Θεοδωρίδης - Τσαούσης, Μασκανάκης

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Χουχούμης (46' Ταβάρες), Πόμπο, Σόουζα, Νάνελι (46' Μάρτινς) Ρουκουνάκης, Σόουζα (46' Θεοδωρίδης), Ποκόρνι, Χριστόπουλος (76' Μίγιτς), Αμανί

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Φέλτες, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Λύρατζης, Τσαούσης, Ομεονγκά, Μπεν Σαλάμ (59' Δοϊρανλής), Ριέρα (84' Ρουμιάντσεβ), Τεϊσέιρα, Ίβαν (87' Μασκανάκης)

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Στην Ισπανία για την πιο κρίσιμη φετινή εβδομάδα της EuroLeague

06:34ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Εικόνες από το σημείο που κατέρρευσε το παλαιό σπίτι στο κέντρο της Χαλκίδας

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Δευτέρα: Ποιος ήταν ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Με αίθριο καιρό η Μεγάλη Δευτέρα – Πάσχα με… ομπρέλες δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Σας πήρε η Τροχαία το δίπλωμα οδήγησης; Πώς μπορείτε να κινηθείτε νομικά

05:56ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Δευτέρα - Του Ιωσήφ του Παγκάλου: Ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών

05:54ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Σκληρές δηλώσεις Τραμπ-Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ – Σε εξέλιξη διαρπαγματεύσεις

05:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 135.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 9 Απριλίου

05:14WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία υποστηρίζει πως κατέρριψε 148 drones της Ουκρανίας μέσα σε 3 ώρες

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Τιμές πετρελαίου: Πάνω από τα 110 δολάρια το Brent – Νέες πιέσεις στις αγορές ενέργειας

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια» για ΗΠΑ και Ισραήλ

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

02:42ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων στα κεντρικά της χώρας

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Μετανάστης ύποπτος για εκρηκτικά που βρέθηκαν κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου

01:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Να ‘τοι, να ‘τοι οι Πρωταθλητές» - Ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της «Ένωσης»

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για πλήγματα σε υποδομές: «Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό» – Απειλεί ότι το Ιράν «θα εξαφανιστεί»

00:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Αναγεννηθήκαμε φέτος, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» | Οι δηλώσεις Ηλιόπουλου

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Σας πήρε η Τροχαία το δίπλωμα οδήγησης; Πώς μπορείτε να κινηθείτε νομικά

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 3,7 εκατ. ευρώ

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Κετίκογλου: Στο σκαμνί δύο αξιωματικοί για τον θάνατο του 21χρονου καταδρομέα

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Playoffs Super League: Ξέφυγε η ΑΕΚ στη μάχη για τον τίτλο

05:54ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Σκληρές δηλώσεις Τραμπ-Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ – Σε εξέλιξη διαρπαγματεύσεις

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Θα εγκατασταθεί πλατφόρμα που θα κινείται στον ρυθμό των Ρίχτερ

17:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τι ώρα ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για αιτήσεις

06:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανικός αντικυκλώνας φέρνει την άνοιξη - Η σύγκρουση με τις ψυχρές μάζες

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Axios: «Νομίζαμε ότι ήταν παγίδα» - Ο Τραμπ αποκαλύπτει το παρασκήνιο της διάσωσης στο Ιράν

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Με αίθριο καιρό η Μεγάλη Δευτέρα – Πάσχα με… ομπρέλες δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία

19:29LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη ανάρτηση μέσα από το μαιευτήριο

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Από την πολυτελή ζωή στο Λος Άντζελες στην απέλαση: Ποιες είναι η ανιψιά και η εγγονή του Σουλεϊμανί που συνελήφθησαν στις ΗΠΑ

23:08LIFESTYLE

Αντζελίνα Τζολί: Γιατί η εμφάνισή της πυροδότησε ακραίες θεωρίες συνωμοσίας

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Χειροπέδες σε οικιακή βοηθό για κακοποίηση ηλικιωμένων – Την «έκαψε» κρυφή κάμερα

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Βρέθηκαν οι οκτώ περιπατητές που αγνοούνταν σε φαράγγι

05:56ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Δευτέρα - Του Ιωσήφ του Παγκάλου: Ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας για τη νέα κακοκαιρία - Οι οδηγίες προς τους πολίτες

