Κηφισιά – Πανσερραϊκός 1-2: «Διπλό» ελπίδας για τους Σερραίους

Τα play out άρχισαν με «διπλό» που δίνει τεράστιο ενδιαφέρον στη «μάχη» της σωτηρίας. Ο Πανσερραϊκός επικράτησε στο γήπεδο της Νεάπολης της Κηφισιάς με 2-1. Αποτέλεσμα που δίνει ελπίδες στους Σερραίους για να κυνηγήσουν την παραμονή τους με περισσότερες πιθανότητες.

Μεγάλος πρωταγωνιστής και σκόρερ των δύο τερμάτων των φιλοξενούμενων ήταν ο Τσαούσης. Πλέον ο Πανσερραϊκός ανέβηκε στους 20 βαθμούς, ενώ η Κηφισιά έμεινε στους 27 και παρότι έχει διαφορά ασφαλείας, δεν αισθάνεται άνετα μετά από τέτοιο αποτέλεσμα.

Ο Πανσερραϊκός άνοιξε το σκορ στο 16’. Ο Λύρατζης έγινε κάτοχος μετά την απομάκρυνση που επιχείρησε ο Σόουζα, έδωσε στον Τσαούση κι ο αμυντικός των «λιονταριών» άνοιξε το σκορ με δυνατό σουτ.

Το γκολ «πάγωσε» τους παίκτες του Λέτο κι έδωσε... φτερά στους φιλοξενούμενους που σκόραραν ξανά στο 31’ με τον Τεϊσέιρα, ωστόσο ο βοηθός υπέδειξε τον παίκτη του Πανσερραϊκού οφσάιντ. Η φάση ελέγχθηκε και από το VAR, με το τέρμα να ακυρώνεται.

Ο Ίβαν στο 41' έκανε το παράλληλο γύρισμα και ο προωθημένος Τσαούσης με το δεύτερο προσωπικό του γκολ «έγραψε» το 2-0 μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς.

Στο 52’ ο Πόμπο με πέναλτι μείωσε για τους γηπεδούχους. Μετά την παράβαση που υπέδειξε ο διαιτητής σε ανατροπή του Αμανί από τον Τσαούση.

Οι γηπεδούχοι κέρδισαν νέο πέναλτι στο 80’, μετά από πτώση του Ταβάρες στην περιοχή, όμως μετά την εξέταση της φάσης από τον VAR και από τον διαιτητή Ματσούκα, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε παράβαση.

Διαιτητής: Μ. Ματσούκας

Κίτρινες: Ποκόρνι, Ραμίρες, Σόουζα, Ταβάρες, Θεοδωρίδης - Τσαούσης, Μασκανάκης

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Χουχούμης (46' Ταβάρες), Πόμπο, Σόουζα, Νάνελι (46' Μάρτινς) Ρουκουνάκης, Σόουζα (46' Θεοδωρίδης), Ποκόρνι, Χριστόπουλος (76' Μίγιτς), Αμανί

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Φέλτες, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Λύρατζης, Τσαούσης, Ομεονγκά, Μπεν Σαλάμ (59' Δοϊρανλής), Ριέρα (84' Ρουμιάντσεβ), Τεϊσέιρα, Ίβαν (87' Μασκανάκης)