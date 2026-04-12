Premier League: «Φωτιά» στην κορυφή και μάχη τίτλου Σίτι - Άρσεναλ | Το πρόγραμμα ως το φινάλε

Η ήττα της Άρσεναλ από την Μπόρνμουθ με 2-1 στο Λονδίνο φέρνει νέα δεδομένα στη μάχη του τίτλου, ανεβάζοντας κατακόρυφα το ενδιαφέρον για την τελική ευθεία της Premier League.

Το μεγάλο ντέρμπι που μπορεί να κρίνει πολλά είναι προ των πυλών, καθώς την Κυριακή 19 Απριλίου η Μάντσεστερ Σίτι φιλοξενεί την Άρσεναλ στο «Etihad», με τη σέντρα να έχει οριστεί για τις 18:30. Η μάχη για τον τίτλο κορυφώνεται, με το μεταξύ τους ντέρμπι να αναμένεται καθοριστικό για τη συνέχεια.

Στη βαθμολογία, οι «κανονιέρηδες» διατηρούν το προβάδισμα με 70 βαθμούς, ενώ οι «πολίτες» ακολουθούν με 61, έχοντας όμως δύο αγώνες λιγότερους, κάτι που κρατά τη μάχη του τίτλου ανοικτή.

Tο πρόγραμμα της Άρσεναλ:

19/04 Μάντσεστερ Σίτι (εκτός)

25/04 Νιουκάστλ (εντός)

02/05 Φούλαμ (εντός)

10/05 Γουέστ Χαμ (εκτός)

17/05 Μπέρνλι (εντός)

24/05 Κρίσταλ Πάλας (εκτός)

*Στις 15/04 η Άρσεναλ αντιμετωπίζει τη Σπόρτινγκ για το Champions League.

Το πρόγραμμα της Μάντσεστερ Σίτι:

12/04 Τσέλσι (εκτός)

19/04 Άρσεναλ (εντός)

22/04 Μπέρνλι (εκτός)

04/05 Έβερτον (εκτός)

09/05 Μπρέντφορντ (εντός)

17/05 Μπόρνμουθ (εκτός)

24/05 Άστον Βίλα (εντός)

*Στις 25/04 η Σίτι έχει υποχρέωση απέναντι στη Σαουθάμπτον για το Κύπελλο Αγγλίας.

