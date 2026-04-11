Premier League: Η Μπόρνμουθ «ξέρανε» την Άρσεναλ κι έβαλε «φωτιά» στη μάχη του τίτλου!

Αυτό που γίνεται κι εφέτος με την Άρσεναλ φτάνει στα όρια του... αδιανόητου.

Πριν από λίγο καιρό οι «κανονιέρηδες» βρίσκονταν μέσα στο παιχνίδι διεκδίκησης τεσσάρων τίτλων, ωστόσο, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα ηττήθηκαν στον τελικό του League Cup από τη Μάντσεστερ Σίτι, αποκλείστηκαν στο FA Cup από τη Σαουθάμπτον και τους έμειναν... δύο. Πρωτάθλημα και Champions League.

Στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση βρίσκεται κοντά στην τετράδα μετά το «διπλό» στην Πορτογαλία επί της Σπόρτινγκ με 1-0, στον πρώτο προημιτελικό, ενώ στη διοργάνωση που φαινόταν ότι θα έκανε περίπατο, στην Premier League, εδώ κι ένα μήνα δείχνει τάσεις… αυτοκτονίας.

Οι «κανονιέρηδες» γνώρισαν ήττα σοκ στην έδρα τους από την Μπόρνμουθ (1-2), έμειναν στους 70 βαθμούς, εννέα περισσότερους από τη Μάντσεστερ Σίτι, που, όμως, έχει δύο ματς λιγότερα. Το πρώτο, μάλιστα, θα το δώσει ανήμερα του Πάσχα στο «Στάμφορντ Μπριτζ» απέναντι στην Τσέλσι. Οι «πολίτες»... από το πουθενά θα έχουν την ευκαιρία να πλησιάσουν στο -3 την Αρσεναλ, έξι αγωνιστικές πριν από το φινάλε της σεζόν κι ενώ θα υποδεχθούν την πρωτοπόρο στο «Etihad» την προσεχή Κυριακή (19/4), σε ένα ματς που δεν αποκλείεται να κρίνει σε μεγάλο βαθμό τον Πρωταθλητή στην Αγγλία.

Τα γκολ: 35′ Γιόκερες πεν. / 17′ Κρούπι, 74′ Σκοτ

Άρσεναλ: Ράγια, Γουάιτ (76′ Μοσκέρα), Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Λιούις-Σκέλι, Θουμπιμέντι (76′ Χεσούς), Ράις, Μαντουέκε (54′ Ντάουμαν), Χάβερτς (54′ ‘Εζε), Μαρτινέλι (54’ Τροσάρτ), Γιόκερες.

Μπόρνμουθ: Πέτροβιτς, Χιμένεθ (90′ Σμιθ), Χιλ, Σένεσι, Τρουφέρτ, Σκοτ, Κρίστι (70′ ‘Ανταμς), Ράιαν (70′ Μπρουκς), Κρουπί, Τάβερνιερ, Εβανίλσον (90’ Ουνάλ)

