Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet 3-2: Πήγε για... περίπατο, το έκανε θρίλερ, αλλά τελικά το πήρε

Η ομάδα του Περιστερίου ήταν απολαυστική στο πρώτο ημίχρονο, καθώς πήρε προβάδισμα 3-0 χάρις στα δύο τέρματα του Μπακού και ένα του Μανσούρ. Ωστόσο, η αποβολή του Τσούμπερ στο 48’ με απ’ ευθείας κόκκινη κάρτα, έδωσε την ευκαιρία στους «βυσσινί» να επιστρέψουν στην αναμέτρηση με τους Αποστολάκη και Τούπτα, όμως, δεν μπόρεσαν να αποφύγουν την τρίτη συνεχόμενη ήττα στα play outs.

Έτσι, το «συγκρότημα» του Ντούσαν Κέρκεζ παρέμεινε στην κορυφή της ειδικής βαθμολογίας σ’ αυτό το… μίνι πρωτάθλημα με 34 πόντους, άνοιξε ακόμα περισσότερο την… ψαλίδα από την επικίνδυνη ζώνη, τη στιγμή που η ΑΕΛ Novibet που έμεινε στους 23 βαθμούς, νιώθει την… καυτή ανάσα του Αστέρα AKTOR, που ακολουθεί στους 22, τη στιγμή που ο Πανσερραϊκός είναι στους 21 πόντους μ’ ένα ματς λιγότερο.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στην πρώτη τους ουσιαστική ευκαιρία, στο 17ο λεπτό, όταν ο Γιουμπιτάνα δημιούργησε και ο Μπάκου εκτέλεσε εύστοχα τον Αναγνωστόπουλο για το 1-0. Η απάντηση της ΑΕΛ θα μπορούσε να έρθει άμεσα, αλλά ο Γκάρατε δεν κατάφερε να νικήσει τον Γκουγκεσασβίλι από καλή θέση. Αντί για την ισοφάριση, οι «βυσσινί» δέχθηκαν και δεύτερο γκολ στο 23’ με τον Μανσούρ να σκοράρει με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Γιουμπιτάνα. Ο Γκουγκεσασβίλι κράτησε το προβάδισμα της ομάδας του με μεγάλη επέμβαση σε σουτ του Τούπτα στο 32’ πριν ο Μπάκου «χτυπήσει» ξανά στο 44’ διαμορφώνοντας το 3-0, σε μια φάση που αρχικά ακυρώθηκε ως οφσάιντ αλλά τελικά μέτρησε μέσω VAR.

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, όταν στο 48’ ο Τσούμπερ αποβλήθηκε με απ’ ευθείας κόκκινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα στον Αποστολάκη, δίνοντας αριθμητικό πλεονέκτημα στην ΑΕΛ. Οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν άμεσα την κατάσταση και μείωσαν στο 51’ με κοντινή προβολή του Αποστολάκη, έπειτα από γύρισμα του Ολαφσον, ενώ λίγο αργότερα άγγιξαν και δεύτερο γκολ, όμως ο εξαιρετικός Γκουγκεσασβίλι πραγματοποίησε διαδοχικές εντυπωσιακές επεμβάσεις σε προσπάθειες των Πέρες, Χατζηστραβού και Τούπτα. Παρά την πίεση, ο Ατρόμητος κατάφερε σταδιακά να ισορροπήσει και μάλιστα στο 71’ έχασε μεγάλη ευκαιρία στην αντεπίθεση με τον Ουκάκι.

Το παιχνίδι απέκτησε χαρακτήρα θρίλερ στο 80’ όταν ο Τούπτα μείωσε 3-2 μετά από ασίστ του Κακουτά, σε φάση που προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες από τους γηπεδούχους για φάουλ στο ξεκίνημα, με αποτέλεσμα την αποβολή του Ντούσαν Κέρκεζ. Στα τελευταία λεπτά, η ΑΕΛ πίεσε ασφυκτικά για την ισοφάριση, ενώ ο Ατρόμητος βρήκε χώρους στην αντεπίθεση αλλά δεν κατάφερε να «κλειδώσει» το ματς. Η ένταση κορυφώθηκε στις καθυστερήσεις, που έφτασαν τα οκτώ λεπτά, όμως το σκορ δεν άλλαξε.

Έτσι, ο Ατρόμητος κράτησε μια πολύτιμη νίκη, σε ένα παιχνίδι που φαινόταν να έχει κριθεί από νωρίς, αλλά τελικά εξελίχθηκε σε σκληρή δοκιμασία μέχρι το τέλος.

Διαιτητής: Κατοίκος (Αθηνών)

Κίτρινες: Μίχορλ, Καραμάνης, Σταυρόπουλος - Αποστολάκης

Κόκκινη: Τσούμπερ (48')

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας, Μίχορλ (55’ Ουκάκι, 89’ Τζοβάρας), Γιουμπιτάνα (72’ Καραμάνης), Μουντές, Ουρόνεν, Μπάκου, Μανσούρ (46’ Μήτογλου), Τσούμπερ, Μουτουσάμι.

ΑΕΛ Novibet (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Ολαφσον, Ηλιάδης, Μπατουμπινσίκα (63’ Πασάς), Ρόσιτς (32’ Ναόρ), Σουρλής (46’ Ατανάσοφ), Πέρες (72’ Σίστο), Γκάρατε, Χατζηστραβός (72’ Κακουτά), Τούπτα.

