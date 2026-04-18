ΟΦΗ - Λεβαδειακός 2-0: Μείωσε την απόσταση και τώρα... ΠΑΟΚ και Κύπελλο

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη πανηγύρισε το πρώτο της τρίποντο στο μίνι πρωτάθλημα, ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση της ειδικής βαθμολογίας, μόλις δύο βαθμούς πίσω από τους Βοιωτούς, ενώ ταυτόχρονα πήρε σημαντική ώθηση ενόψει του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον ΠΑΟΚ. Οι Κρητικοί βρήκαν δίχτυα με τον Κωστούλα στο 38ο λεπτό και τον Νους στο 75ο, ενώ είχαν ακόμη δύο γκολ με τον Σαλσίδο που δεν μέτρησαν μετά από χρήση του VAR.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το παιχνίδι είχε αρκετές φάσεις που προκάλεσαν συζητήσεις, με κορυφαία εκείνη του 31ου λεπτού. Τότε, ο Λοντίγκιν πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή διπλή επέμβαση, αρχικά στο σουτ του Σενγκέλια και στη συνέχεια στο κοντινό τελείωμα του Νους, κρατώντας το μηδέν για τον Λεβαδειακό. Στην εξέλιξη της φάσης, οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι για μαρκάρισμα του Λιάγκα στον Κωστούλα, όμως μετά από εξέταση της φάσης, ο διαιτητής Κατσικογιάννης έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι.

Η λύση για τον ΟΦΗ ήρθε τελικά στο 38’, όταν ο Κωστούλας με δεξί βολέ, έπειτα και από κόντρα στο πόδι του Τσιβελεκίδη, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Λεβαδειακός προσπάθησε να αντιδράσει, χωρίς όμως να καταφέρει να βρει ρυθμό και ουσία, παρά και τις αλλαγές του Νίκου Παπαδόπουλου.

Ο ΟΦΗ, από την πλευρά του, διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμά του, έκλεισε τους διαδρόμους προς την εστία του Χριστογεώργου και αναζήτησε το δεύτερο γκολ στις αντεπιθέσεις. Μάλιστα, στο 69’ έχασε τεράστια ευκαιρία, με τον Νους να αστοχεί προ κενής εστίας μετά από ασίστ του Σενγκέλια, σε μια φάση που δύσκολα εξηγείται πώς δεν κατέληξε σε γκολ.

Η… εξιλέωση για τον επιθετικό του ΟΦΗ ήρθε στο 75ο λεπτό, όταν με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ διαμόρφωσε το τελικό 2-0, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη για την ομάδα του. Ένα αποτέλεσμα που δίνει βαθμολογική και ψυχολογική ώθηση στους Κρητικούς ενόψει της συνέχειας.

Διαιτητής: Κατσικογιάννης

Κίτρινες: Αποστολάκης - Τσιβελεκίδης, Τσόκαϊ, Τσάπρας, Παλάσιος, Συμελίδης

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Γκονθάλεθ (8' Αποστολάκης), Αθανασίου, Καραχάλιος (72' Κανελλόπουλος), Ανδρούτσος (82' Θεοδοσουλάκης), Σενγκέλια (82' Μαρινάκης), Νους (82' Χατζηθεοδωρίδης), Σαλσίδο

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας (80' Μανθάτης), Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Τσοκάι (71' Συμελίδης), Παλάσιος, Μπάλτζι (46' Λαγιούς), Κωστή (46' Τζάλοου), Βέρμπιτς (71' Πεντρόσο), Όζμπολτ

