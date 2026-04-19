Super League: Ντέρμπι τίτλου ΑΕΚ - ΠΑΟΚ και επιβίωσης Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

Με τα ντέρμπι ΑΕΚ - ΠΑΟΚ στην «Allwyn Arena» και Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός στο «Απ. Νικολαΐδης» συνεχίζεται η δράση στα play offs της Super League.

Η δεύτερη «στροφή» του μίνι… πρωταθλήματος για τον φετινό τίτλο στην πρώτη τη τάξει εθνική κατηγορία μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική, κυρίως στη «μάχη» για την κορυφή. Η ΑΕΚ βρίσκεται στην θέση του… οδηγού, αφού είναι επικεφαλής της βαθμολογίας με 63 πόντους, έχοντας πέντε περισσότερους από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, ενώ στην 4η θέση είναι ο Παναθηναϊκός με 50 βαθμούς.

Το απόγευμα της Κυριακής (19/04) στις 18:00 η Ένωση υποδέχεται τους Θεσσαλονικείς στο ντέρμπι των «Δικέφαλων», ενώ λίγο αργότερα, στις 21:00 θα διεξαχθεί το «αιώνιο» ντέρμπι στο «Απ. Νικολαΐδης» της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, σε περίπτωση που το «συγκρότημα» του Μάρκο Νίκολιτς πάρει το «τρίποντο» απέναντι στην ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου και οι «ερυθρόλευκοι» δεν μπορέσουν να φύγουν με το «διπλό», τότε, οι «κιτρινόμαυροι» θα έχουν γίνει το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο.

Αυτός ήταν και ο λόγος που το απόγευμα του Σαββάτου (18/04) πολλοί οπαδοί της ΑΕΚ έδωσαν το «παρών» στην «Allwyn Arena» στην τελευταία, ανοικτή, προπόνηση της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς πριν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ως είθισται, ο Σέρβος κόουτς της Ένωσης δεν ανακοίνωσε αποστολή για το ματς της Κυριακής (19/04), με τη συμμετοχή του Γιόβιτς να είναι ερωτηματικό, αφού δεν μετείχε στο πρώτο μέρος του προγράμματος του Σαββάτου (18/04), ενώ εκτός είναι και ο Μάνταλος.

Από την άλλη, ο Ραζβάν Λουτσέσκου καλείται να διαχειριστεί μία σημαντική απουσία της τελευταίας στιγμής, μια και ο Γιακουμάκης τέθηκε εκτός με πρόβλημα τραυματισμού. Αντίθετα, οι Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς και Κένι επέστρεψαν σε φουλ πρόγραμμα και δεν αποκλείεται να βρεθούν στην αποστολή του ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας.

Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το «αιώνιο» ντέρμπι της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό για τελευταία φορά στην ιστορική του έδρα και η νίκη αποτελεί μονόδρομο για τους δύο «μονομάχους», όχι μόνο για βαθμολογικούς λόγους, αλλά και για το γόητρο. Βαθμολογικά, οι «πράσινοι» θέλουν να μειώσουν την απόσταση από τους Πειραιώτες, οι οποίοι «καίγονται» στην ύστατη απόπειρα για τον φετινό τίτλο.

Ο Ζαρουρί αποτελεί το πλήγμα για το «τριφύλλι» λίγο πριν το ντέρμπι. Ο Μαροκινός δεν είναι στην αποστολή, λόγω προβλήματος τραυματισμού, όπως και οι Τζούρισιτς, Πάλμερ - Μπράουν, Κάτρης, Ντέσερς και Σισοκό. Αντίθετα, διαθέσιμος στον Ράφα Μπενίτεθ είναι και πάλι ο Κοντούρης.

Στην αντίπερα… όχθη, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν πήρε μαζί του στην αποστολή μόνο τους Μπρούνο και Κλέιτον. Οι δύο ποδοσφαιριστές δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα, όμως «κόπηκαν» λόγω περιορισμού στις θέσεις των μη κοινοτικών ποδοσφαιριστών.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής των play offs:

Κυριακή 19 Απριλίου

18:00 ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

21:00 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

Η βαθμολογία

1. ΑΕΚ 63

2. ΠΑΟΚ 58

3. Ολυμπιακός 58

4. Παναθηναϊκός 50

Η επόμενη αγωνιστική (3η):

Κυριακή 3 Μαΐου

19:00 ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός

21:00 Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

