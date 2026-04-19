LIVE ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Το ντέρμπι «Δικεφάλων» των playoffs της Super League

H AEK υποδέχεται τον ΠΑΟΚ σε ένα καθοριστικό παιχνίδι για τη μάχη του τίτλου.

Η «Ένωση» βρίσκεται στην θέση του… οδηγού, αφού είναι επικεφαλής της βαθμολογίας με 63 πόντους, έχοντας πέντε περισσότερους από τον «Δικέφαλο του Βορρά» και τον Ολυμπιακό, ενώ στην 4η θέση είναι ο Παναθηναϊκός με 50 βαθμούς.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, σε περίπτωση που το «συγκρότημα» του Μάρκο Νίκολιτς πάρει το «τρίποντο» απέναντι στην ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου και οι «ερυθρόλευκοι» δεν μπορέσουν να φύγουν με το «διπλό», τότε, οι «κιτρινόμαυροι» θα έχουν γίνει το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο.

Αυτός ήταν και ο λόγος που το απόγευμα του Σαββάτου (18/04) πολλοί οπαδοί της ΑΕΚ έδωσαν το «παρών» στην «Allwyn Arena» στην τελευταία, ανοικτή, προπόνηση της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς πριν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Από την άλλη, ο Ραζβάν Λουτσέσκου καλείται να διαχειριστεί μία σημαντική απουσία της τελευταίας στιγμής, μια και ο Γιακουμάκης τέθηκε εκτός με πρόβλημα τραυματισμού.

