Super League 2: Υποβιβάστηκε το Αιγάλεω – Αποτελέσματα και βαθμολογία

Μία αγωνιστική πριν το τέλος των play out του Β’ ομίλου της Super League 2, το Αιγάλεω υποβιβάστηκε μαθηματικά. Το «Σίτι» ηττήθηκε 3-2 στην έδρα του αδιάφορου βαθμολογικά Παναργειακού, καθώς και η ομάδα της Αργολίδας έχει υποβιβαστεί. Έτσι και το Αιγάλεω θα είναι στη Γ’ Εθνική την ερχόμενη σεζόν.

Ελλάς Σύρου και Athens Kallithea έμειναν στο 0-0, έτσι οριστικοποιήθηκε πως Αιγάλεω, Παναργειακός, Ηλιούπολη και Χανιά θα είναι στην πιο κάτω κατηγορία.

SUPER LEAGUE 2 – Β’ ΟΜΙΛΟΣ PLAY OUT- 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ελλάς Σύρου–Athens Kallithea 0-0

Χανιά–Ηλιούπολη 1-0

Παναργειακός–Αιγάλεω 3-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ελλάς Σύρου 30

2. Athens Kallithea FC 29

3. Αιγάλεω 26

4. Χανιά 19

5. Ηλιούπολη 13

6. Παναργειακός 8