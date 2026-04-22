ΠΑΟΚ: Πένθος για τον Ιβάν Σαββίδη - Πέθανε ο αδερφός του
Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Ιβάν Σαββίδη, καθώς πέθανε ο αδερφός του Παύλος, σε ηλικία 72 ετών.
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ βρέθηκε από το μεσημέρι της Τρίτης (21/04) στη Θεσσαλονίκη για οικογενειακούς λόγους, καθώς η κατάσταση της υγείας του αδελφού του είχε επιδεινωθεί σημαντικά.
Ο Παύλος Σαββίδης νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες σε ιδιωτικό νοσοκομείο της πόλης, αντιμετωπίζοντας σοβαρό πρόβλημα υγείας, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, αφήνοντας την τελευταία του πνοή την ίδια ημέρα.
Ο Ιβάν Σαββίδης ενημερώθηκε για την επιδείνωση της κατάστασης και πραγματοποίησε άμεσα ταξίδι για τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό του αδελφού του στις τελευταίες στιγμές.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:31 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Εξαφάνιση Ελευθερίας Γιακουμάκη: Τα πρώτα ευρήματα από τις έρευνες των Αρχών
12:27 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κοινωνικός τουρισμός 2026: Τα ΑΦΜ που μπορούν να κάνουν σήμερα αίτηση
11:33 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Ποιες σειρές έκαναν τη διαφορά στη βραδινή ζώνη
11:32 ∙ ANNOUNCEMENTS
Σούπερ προσφορά* για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και κύπελλα από το Pamestoixima.gr
09:18 ∙ WHAT THE FACT
Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά
09:49 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ελληνικών συμφερόντων το πλοίο που χτυπήθηκε στο Ομάν
05:46 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ