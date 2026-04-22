ΠΑΟΚ: Πένθος για τον Ιβάν Σαββίδη - Πέθανε ο αδερφός του

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ βρέθηκε από το μεσημέρι της Τρίτης (21/04) στη Θεσσαλονίκη για οικογενειακούς λόγους, καθώς η κατάσταση της υγείας του αδελφού του είχε επιδεινωθεί σημαντικά.

Ο Παύλος Σαββίδης νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες σε ιδιωτικό νοσοκομείο της πόλης, αντιμετωπίζοντας σοβαρό πρόβλημα υγείας, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, αφήνοντας την τελευταία του πνοή την ίδια ημέρα.

Ο Ιβάν Σαββίδης ενημερώθηκε για την επιδείνωση της κατάστασης και πραγματοποίησε άμεσα ταξίδι για τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό του αδελφού του στις τελευταίες στιγμές.