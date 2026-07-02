LIVE Streaming: Η συνέντευξη Τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη για το νέο Καραϊσκάκη
Δείτε σε ζωντανή μετάδοση την συνέντευξη Τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
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Το νέο «Γ. Καραϊσκάκης» αναμένεται να παρουσιάσει ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης, σε συνέντευξη Τύπου που διεξάγεται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ θα ανοίξει τα χαρτιά του, παρουσιάζοντας τα πλάνα για το νέο γήπεδο στους διαπιστευμένους δημοσιογράφους.
Δείτε παρακάτω τη συνέντευξη Τύπου:
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