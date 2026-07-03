Μουντιάλ 2026: Ο «Mr. Clutch» της Ισπανίας με τα 4 γκολ που σκοράρει σε όλους τους τελικούς

Ο Μικέλ Ογιαρθάμπαλ πανηγυρίζει το δεύτερο γκολ του κόντρα στην Αυστρία στον θρίαμβο της Ισπανίας με 3-0

Πριν από κάθε παιχνίδι της Ισπανίας στο Μουντιάλ, ένα όνομα είναι εκείνο που βρίσκεται τόσο στα χείλη, όσο και στις ποδοσφαιρικές φανέλες των φιλάθλων της Ισπανίας, αυτό του Λαμίν Γιαμάλ - και όχι αδίκως -, ωστόσο στη μέχρι τώρα πορεία των «Φούριας Ρόχας» ο Μίκελ Ογιαρθάμπαλ είναι αυτός που ξεχωρίζει.

Ο 29χρονος επιθετικός της Ρεάλ Σοσιεδάδ σκόραρε δύο φορές στην άνετη επικράτηση της Ισπανίας απέναντι στην Αυστρία (3-0) και «τσέκαρε» το εισιτήριο για τη φάση των «16» μετά από 16 ολόκληρα χρόνια για την Ισπανία, όπου θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία και τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Έχει σκοράρει σε όλους τους τελικούς που έχει παίξει

Ένα στατιστικό που τραβάει την προσοχή και φαντάζει σχεδόν απίθανο είναι πως ο ηγέτης της Σοσιεδάδ έχει καταφέρει να βρει δίχτυα σε όλους του τελικούς που έχει αγωνιστεί.

Φυσικά κορυφαία του στιγμή ήταν το γκολ που πέτυχε στο 86ο λεπτό στον τελικό του Euro 2024 κόντρα στην Αγγλία έχοντας περάσει στον αγώνα ως αλλαγή και οδηγώντας τελικά την Ισπανία στην κατάκτηση.

Ο Μικέλ Ογιαρθάμπαλ πανηγυρίζει μετά το δεύτερο γκολ της ομάδας του κατά τη διάρκεια του τελικού μεταξύ Ισπανίας και Αγγλίας στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Euro 2024 στο Βερολίνο της Γερμανίας AP

Ο πρώτος τελικός που βρήκε δίχτυα ο Ογιαρθάμπαλ ήταν τη σεζόν 2019-20 για το Κόπα Ντελ Ρέι που με το δικό του γκολ έδωσε τον τίτλο στη Ρεάλ Σοσιεδάδ κόντρα στη Μπιλμπάο (1-0).

Έχει σκοράρει επίσης στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων του 2020 (που διεξήχθη το 2021 εξαιτίας του κορωνοϊου) στην ήττα της Ισπανίας από τη Βραζιλία με τελικό σκορ 2-1.

Πλήγωσε επίσης τη Γαλλία στον τελικό του Nations League το 2021 στην ήττα της Ισπανίας με 2-1, την Πορτογαλία ξανά σε τελικό Nations League το 2025 οπού ξανά η Ισπανία γνώρισε την ήττα στα πέναλτι (τελικό σκορ 2-2 στην κανονική διάρκεια), ενώ σκόραρε και στον φετινό τελικό του Κόπα Ντελ Ρέι απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης, με τη Σοσιεδάδ να κατακτά την κούπα στα πέναλτι.

In his senior career, Mikel Oyarzabal has played in six finals. He’s scored in all of them:



2019-20 Copa del Rey—⚽

2020 Olympics—⚽

2021 Nations League—⚽

2024 Euros—⚽

2025 Nations League—⚽

2025-26 Copa del Rey—⚽ pic.twitter.com/hZrcEacujQ — B/R Football (@brfootball) April 18, 2026

Οι δύο τελευταίες σεζόν είναι οι καλύτερες της καριέρας του

Ο Μικέλ Ογιαρθάμπαλ έχει αποδείξει πως είναι παίκτης των μεγάλων ματς, που δεν κρύβεται την ώρα που η μπάλα καίει και «ζητά» την ευθύνη. Αυτό έχει δείξει για ακόμα μια φορά στη μεγαλύτερη σκηνή, οδηγώντας την Ισπανία με τα τέσσερα γκολ του στη πρώτη θέση του ομίλου της και από εκεί στους «16» της διοργάνωσης την ώρα που ο Γιαμάλ δεν είναι ακόμα 100% υγιής και ο Νίκο Γουίλιαμς φαίνεται πως είναι ο μεγάλος άτυχος καθώς ενδέχεται να χάσει και το υπόλοιπο του τουρνουά.

Τα δύο του γκολ κόντρα στην Αυστρία επέκτειναν το σερί του στα 17 γκολ στις τελευταίες 16 εμφανίσεις του με την Ισπανία.

Το εγκώμιο του Ογιαρθάμπαλ έπλεξε και σε πρόσφατες δηλώσεις του ο Σεζάρ Αζπιλικουέτα: «Τέσσερα γκολ στο Παγκόσμιο Κύπελλο — ο πιο καθοριστικός παίκτης μας, χωρίς αμφιβολία.»

Η Ισπανία είχε κατακτήσει το Euro 2012, χωρίς κλασικό «9αρι» αλλά ο Ογιαρθάμπαλ αποτελεί πλέον το σημείο αναφοράς.

«Μερικές φορές ο κόσμος έχει αμφιβολίες για την Ισπανία λόγω της θέσης του κεντρικού επιθετικού, αλλά ο Ογιαρθάμπαλ κάνει τη δουλειά του», δήλωσε ο πρώην αμυντικός της Ισπανίας Σεζάρ Αζπιλικουέτα στο BBC One.

Από τις αρχές του περασμένου έτους, ο μόνος Ευρωπαίος παίκτης με περισσότερα διεθνή γκολ από τον Ογιαρθάμπαλ είναι ο Έρλινγκ Χάαλαντ με 22.

Επίσης, έγινε ο πρώτος Ισπανός παίκτης που σκόραρε δύο φορές σε αγώνα νοκ-άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την εποχή του Εμίλιο Μπουτραγκένο εναντίον της Δανίας στους «16» του τουρνουά του 1986.

Πώς το χόκεϊ τον βοήθησε να «μυρίζει» το γκολ

Ο Ογιαρθάμπαλ αποτελεί επίσης μια σπάνια περίπτωση στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, καθώς έχει αγωνιστεί μόνο για έναν σύλλογο σε όλη την καριέρα του — τη Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Την περασμένη σεζόν διένυσε την καλύτερη σεζόν του με τη φανέλα της, πετυχαίνοντας 15 γκολ στο πρωτάθλημα, κάτι που συνέπεσε με την εντυπωσιακή του φόρμα με την εθνική ομάδα.

Ο Ογιαρθάμπαλ αποκάλυψε πρόσφατα ότι η δίψα του για γκολ ξεκίνησε όταν ήταν νεαρός και ασχολούνταν με ένα διαφορετικό άθλημα.

«Παλιά έπαιζα χόκεϊ και έβαζα πολλά γκολ», είχε δηλώσει στο παρελθόν «Πάντα είχα αυτή τη φωνή στο κεφάλι μου: “Δεν πειράζει αν έχασες ένα – θα υπάρξουν κι άλλα”».

Μπορούσα να μυρίσω τα γκολ, και αυτή η φωνή ήταν πάντα στο κεφάλι μου».

«Οι παίκτες σε άλλες θέσεις πρέπει να περνούν περισσότερο χρόνο με την μπάλα ή να εμπλέκονται περισσότερο για να νιώθουν ότι αποδίδουν καλά. Αλλά αν παίζεις πιο μπροστά στο γήπεδο, και ειδικά αν είσαι επιθετικός όπως εγώ, όλα εξαρτώνται από λίγες στιγμές.

«Συχνά πρέπει να διαισθανόμαστε πού μπορεί να πέσει η μπάλα ή πού πρέπει να σταθείς για να έχεις ευκαιρία για γκολ».

Ο Ογιαρθάμπαλ αποτελεί αναμφίβολα μια σπάνια περίπτωση παίκτη ειδικά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, με την αφοσίωσή του στην αγαπημένη του Σοσιεδάδ σίγουρα να του κοστίζει σε αναγνώριση και σε συμβόλαια, ωστόσο στο φετινό Μουντιάλ αποδεικνύει πως είναι γεννημένος για τις μεγάλες στιγμές και καλείται να οδηγήσει την Ισπανία στον τελικό.

Και αν φτάσει εκεί, γιατί όχι και να σκοράρει; Άλλωστε, είναι το χόμπι του...

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