Μουντιάλ 2026: Τα έξι γνωστά ζευγάρια των «16» - Ξεχωρίζει το ντέρμπι της Ιβηρικής

Ο σουπερσταρ της Ισπανίας, Λαμίν Γιαμάλ ξεσηκώνει τον κόσμο στην αναμέτρηση της Ισπανίας με την Αυστρία

Έπειτα από την δραματική νίκη της Πορτογαλίας απέναντι στην Κροατία με 2-1 και την άνετη επικράτηση της Ελβετίας με 2-0 επί της Αλγερίας, η αυλαία της φάσης των «32» πέφτει σήμερα με την αναμέτρηση της Αυστραλίας με την Αίγυπτο (03/07, 21:00), την Αργεντινή να αντιμετωπίζει το Πράσινο Ακρωτήρι (04/07, 01:00) και το Κολομβία - Γκάνα (04/07, 04:00).

Τα ζευγάρια που γνωρίζουμε για τη φάση των «16» του φετινού παγκοσμίου Κυπέλλου είναι έξι, αρχής γενομένης το Σάββατο με τον Καναδά να αντιμετωπίζει το Μαρόκο του Αγιόυμπ Ελ Κααμπί (4/7, 20:00).

Απομένει να μάθουμε δυο ακόμη ζευγαρώματα, τον αντίπαλο της Ελβετίας (προκρίθηκε μετά το 2-0 επί της Αλγερίας) που θα προκύψει από το ζευγάρι της Κολομβίας με τη Γκάνα αλλά και εκείνο που θα βγει από τους νικητές των Αυστραλία - Αίγυπτος και Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήρι.

Από τα ζευγάρια που ήδη είναι γνωστά αυτό που ξεχωρίζει είναι το ντέρμπι της Ιβηρικής Χερσονήσου μεταξύ Ισπανίας και Πορτογαλίας, με τον Λαμίν Γιαμάλ να τίθεται αντιμέτωπος με τον Κριστιάνο Ρονάλντο το βράδυ της Δευτέρας 6 Ιουλίου.

Τα ζευγάρια των «16»

Καναδάς - Μαρόκο (4/7, 20:00)

Παραγουάη - Γαλλία (5/7, 00:00)

Βραζιλία - Νορβηγία (5/7, 23:00)

Μεξικό - Αγγλία (6/7, 03:00)

Πορτογαλία - Ισπανία (6/7, 22:00)

ΗΠΑ - Βέλγιο (7/7, 03:00)

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