Μουντιάλ 2026: Σκάνδαλο με την Τυνησία - Βρέθηκαν 8 ποδοσφαιριστές ντοπαρισμένοι

Οκτώ παίκτες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Τυνησίας βρέθηκαν θετικοί στην απαγορευμένη ουσία κλενβουτερόλη κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, σε ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στον χώρο του διεθνούς ποδοσφαίρου και του αντιντόπινγκ.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι αθλητές δεν τιμωρήθηκαν με προσωρινή αποβολή από τη διοργάνωση, καθώς οι συγκεντρώσεις της ουσίας ήταν εξαιρετικά χαμηλές και τα αποτελέσματα χαρακτηρίστηκαν ως «άτυπα» και όχι ως οριστικές παραβάσεις αντιντόπινγκ.

Οι έλεγχοι ντόπινγκ που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου έδειξαν ίχνη κλενβουτερόλης σε δείγματα οκτώ ποδοσφαιριστών της Τυνησίας. Η ουσία αυτή περιλαμβάνεται στη λίστα των απαγορευμένων ουσιών στον επαγγελματικό αθλητισμό και ανήκει στους β2-αγωνιστές, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν τον μεταβολισμό και τη σύσταση του σώματος. Παρά την ανίχνευση, οι αρχές δεν προχώρησαν σε άμεσες κυρώσεις, καθώς τα επίπεδα ήταν κάτω από τα όρια που ενεργοποιούν αυτόματη τιμωρία και η υπόθεση παραπέμφθηκε για περαιτέρω διερεύνηση.

Τι είναι η κλενβουτερόλη και γιατί ανιχνεύεται στους ελέγχους

Η κλενβουτερόλη είναι ουσία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αύξηση του μεταβολισμού, μείωση του λίπους και διατήρηση της μυϊκής μάζας, γεγονός που την καθιστά απαγορευμένη στον αθλητισμό. Ωστόσο, η παρουσία της σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις δεν συνεπάγεται απαραίτητα σκόπιμη χρήση ντόπινγκ.

Σε αρκετές περιπτώσεις έχει αποδειχθεί ότι ίχνη της ουσίας μπορούν να εισέλθουν στον οργανισμό μέσω κατανάλωσης κρέατος ζώων που έχουν εκτραφεί παράνομα με αναβολικούς παράγοντες.

Οι αρμόδιοι φορείς διευκρίνισαν ότι δεν μπορεί να ειπωθεί πως οι οκτώ ποδοσφαιριστές «βρέθηκαν θετικοί» με την έννοια της τελικής καταδίκης.

Τα αποτελέσματα χαρακτηρίστηκαν ως άτυπα, γεγονός που σημαίνει ότι απαιτείται περαιτέρω ανάλυση για να διαπιστωθεί η προέλευση της ουσίας και αν πρόκειται για σκόπιμη χρήση ή τυχαία μόλυνση μέσω τροφής. Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ, χαμηλές τιμές μπορούν αρχικά να οδηγήσουν σε διερεύνηση πριν χαρακτηριστούν ως οριστική παραβίαση.

Γιατί δεν επιβλήθηκε άμεση τιμωρία στους παίκτες

Η μη επιβολή προσωρινής τιμωρίας σχετίζεται με το γεγονός ότι τα επίπεδα κλενβουτερόλης ήταν εξαιρετικά χαμηλά. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι κανονισμοί προβλέπουν ειδική διαδικασία διερεύνησης, καθώς υπάρχει πιθανότητα η ουσία να έχει εισέλθει στον οργανισμό μέσω κατανάλωσης μολυσμένου κρέατος και όχι μέσω απαγορευμένης ενίσχυσης απόδοσης. Όριο περίπου πέντε νανογραμμαρίων ανά χιλιοστόλιτρο θεωρείται κρίσιμο σημείο για την περαιτέρω αξιολόγηση της υπόθεσης.

Το σενάριο της μολυσμένης τροφής στο Μεξικό

Κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, η εθνική ομάδα της Τυνησίας είχε ως βάση την πόλη Μοντερέι στο Μεξικό. Μία από τις βασικές θεωρίες που εξετάζονται είναι ότι οι παίκτες ενδέχεται να κατανάλωσαν κρέας που περιείχε ίχνη κλενβουτερόλης. Το Μεξικό έχει στο παρελθόν καταγράψει περιπτώσεις παράνομης χρήσης της ουσίας στην κτηνοτροφία, με στόχο την ταχύτερη ανάπτυξη των ζώων και την παραγωγή πιο άπαχου κρέατος.

Οι ερευνητές εξετάζουν τις τοποθεσίες όπου διέμενε και σιτίστηκε η αποστολή, συμπεριλαμβανομένων εστιατορίων που συνδέονται με το ξενοδοχείο της ομάδας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι οι αθλητές κατανάλωσαν μολυσμένο προϊόν ή ότι υπήρξε παραβίαση κανόνων ασφαλείας τροφίμων.

Προηγούμενα παρόμοια περιστατικά στο Μεξικό

Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφονται αντίστοιχες υποθέσεις στη χώρα. Το 2011, σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων που διεξήχθη στο Μεξικό, εντοπίστηκαν ίχνη κλενβουτερόλης σε περισσότερους από εκατό ποδοσφαιριστές από δεκαεννέα διαφορετικές εθνικές ομάδες.

Τότε, η κύρια εκτίμηση ήταν επίσης η κατανάλωση μολυσμένου κρέατος. Την ίδια χρονιά, πέντε παίκτες της εθνικής ομάδας του Μεξικού είχαν βρεθεί θετικοί, χωρίς όμως να τιμωρηθούν, καθώς οι αρχές και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ αποδέχθηκαν το σενάριο της τυχαίας επιμόλυνσης.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και οι αρμόδιες αρχές καλούνται να εξετάσουν διεξοδικά τα δεδομένα, όπως τη διατροφή της ομάδας, τον χρόνο λήψης των δειγμάτων και τις συγκεντρώσεις της ουσίας.

Αν επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για επιμόλυνση μέσω τροφής, οι παίκτες ενδέχεται να απαλλαγούν πλήρως από κάθε κατηγορία. Αντίθετα, αν προκύψουν ενδείξεις σκόπιμης χρήσης, η υπόθεση μπορεί να οδηγηθεί σε κανονική πειθαρχική διαδικασία με πιθανές κυρώσεις.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη αποβολή της ομάδας από το Παγκόσμιο Κύπελλο, ούτε έχουν ανακοινωθεί τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που εμπλέκονται, γεγονός που ενισχύει τη διάσταση της έρευνας και όχι της τελικής ενοχής.