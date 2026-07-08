Μουντιάλ 2026: Ελβετική ακρίβεια στα πέναλτι και πρόκριση επί της Κολομβίας

Την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από 72 ολόκληρα χρόνια πήρε η Ελβετία, επικρατώντας με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι της Ελβετίας, μετά το 0-0 σε κανονική διάρκεια και πέναλτι.

Το σύνολο του Μουράτ Γιακίν αποδείχθηκε πιο ψύχραιμο στη ρώσικη ρουλέτα και με τον Κόμπελ να αποκρούει πέναλτι, οι Ελβετοί τσέκαραν το εισιτήριο για την επόμενη φάση, εκεί που ήδη περιμένει η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Αργεντινή.

Το ματς

Καλός ήταν ο ρυθμός στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, με την μπάλα να πηγαίνει πάνω-κάτω, χωρίς όμως κάποια αξιόλογη φάση μπροστά από τις δύο εστίες.

Μέχρι το πρώτο τηλεοπτικό time out για τις απαραίτητες ανάσες δροσιάς στο 23ο λεπτό, οι δύο ομάδες έδειξαν λίγα πράγματα επιθετικά.

Η πρώτη μεγάλη φάση του αγώνα ανήκε στην Κολομβία στο 21’, όταν ο Πουέρτα έπιασε ένα ωραίο σουτ, όμως ο Κόμπελ με εντυπωσιακή εκτίναξη έδιωξε την μπάλα.

Η Ελβετία ισορρόπησε και απάντησε στις ευκαιρίες στο 30’, με τον Κολομβιανό τερματοφύλακα, Βάργκας, να πραγματοποιεί σπουδαία επέμβαση σε διαγώνιο σουτ του Ρίντερ.

Δύο λεπτά αργότερα, στο 32’, ο Εντόι δοκίμασε ένα συρτό σουτ, με τον Βάργκας να δηλώνει ξανά «παρών» και να μπλοκάρει σταθερά.

Το 0-0 παρέμεινε μέχρι το σφύριγμα της λήξης για την ανάπαυλα, με την Κολομβία να κλείνει καλύτερα το ημίχρονο.

Με το ξεκίνημα του Β' ημιχρόνου, η Ελβετία έχασε μεγάλη ευκαιρία με το νεοεισελθόντα Σο να γλιστράει στην προσπάθειά του να κάνει το σουτ μέσα από την περιοχή, με την μπάλα να καταλήγει άουτ. Στο 53' η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ρίντερ κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων του Βάργκας.

Στο 63' ο Σουάρες έκλεψε τη μπάλα από τον Τσάκα λίγο έξω από το ημικύκλιο, με το σουτ που επιχείρησε να είναι εντελώς άστοχο και να μην ανησυχεί τον Κόμπελ.

Μπαίνοντας στην τελική ευθεία του παιχνιδιού, ο ρυθμός μειώθηκε αισθητά με λιγοστές ευκαιρίες μπροστά από τις δύο εστίες. Κάπως έτσι οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στο έξτρα ημίωρο της παράτασης προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους.

Στο 98' η Κολομβία έχασε την μεγαλύτερή της ευκαιρία στο παιχνίδι, με την κεφαλιά του Λουκούμι να βρίσκει στο οριζόντιο δοκάρι του Κόμπελ.

Δύο λεπτά αργότερα, οι «Καφετέρος» απείλησαν και πάλι, με τον Κόμπελ να διώχνει δύσκολα σε κόρνερ το μακρινό σουτ του Καμπάζ.

Στο 104' η Ελβετία απάντησε στην ευκαιρία του Λουκούμι, με τον νεοεισελθόντα Αμντουνί να πιάνει το δυνατό σουτ και να αναγκάζει τον Βάργκας σε σπουδαία επέμβαση.

Μοναδική ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης από μεριάς Ελβετίας ήρθε στο 114' όταν το σουτ που επιχείρησε ο Τσάκα πέρασε πάνω από τα δοκάρια.

Ανεπανάληπτη ευκαιρία έχασε η Κολομβία δύο λεπτά αργότερα, με τον Καμπάζ να βγαίνει τετ-α-τετ με τον Κομπελ, όμως το σουτ του ήταν κάτι παραπάνω από απογοητευτικό με τη μπάλα να καταλήγει άουτ.

Το 0-0 έμεινε μέχρι το τέλος της παράτασης, με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί, οι Ελβετοί αποδείχθηκαν πιο ψύχραιμοι, επικράτησαν με 4-3 και πανηγύρισαν μια σπουδαία πρόκριση.

Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΕΝΑΛΤΙ

ΕΛΒΕΤΙΑ ΚΟΛΟΜΒΙΑ

0-1 Κιντέρο

Τζάκα 1-1

Δοκάρι Σάντσες

Αμντούνι 2-1

2-2 Κάμπας

Ακάντζι Άουτ

Απόκρουση Κούτσο

Ίτεν 3-2

3-3 Λουίς Ντίας

Ρ. Βάργκας 4-3

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Ελβετία (Γιακίν): Κόμπελ, Ζακάρια (86' Βίντμερ), Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες (70' Μούχαϊμ), Τσάκα, Φρόιλερ, Γιασάρι (46' Σο), Ρίντερ (103' Αμντουνί), Εντόι (90' Βάργκας), Εμπολό (86' Ιτάν).

Κολομβία (Λορέντσο): Βάργκας, Μουνιόζ, Σάντσες, Λουκούμι, Μοχίκα, Λέρμα (82' Ρίος), Αρίας (66' Καμπάζ), Πουέρτα, Ροντρίγκες (66' Κιντέρο), Σουάρες (82' Ερνάντεζ), Ντίας.

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