Μουντιάλ 2026: Ελβετική ακρίβεια στα πέναλτι και πρόκριση επί της Κολομβίας

Κακό παιχνίδι χωρίς γκολ στα 90 λεπτά και την παράταση, με τους Ελβετούς να παίρνουν το τελευταίο εισιτήριο για τους «8» επικρατώντας των Κολομβιανών στα πέναλτι με 4-3.

Newsbomb

Μουντιάλ 2026: Ελβετική ακρίβεια στα πέναλτι και πρόκριση επί της Κολομβίας
AP
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από 72 ολόκληρα χρόνια πήρε η Ελβετία, επικρατώντας με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι της Ελβετίας, μετά το 0-0 σε κανονική διάρκεια και πέναλτι.

Το σύνολο του Μουράτ Γιακίν αποδείχθηκε πιο ψύχραιμο στη ρώσικη ρουλέτα και με τον Κόμπελ να αποκρούει πέναλτι, οι Ελβετοί τσέκαραν το εισιτήριο για την επόμενη φάση, εκεί που ήδη περιμένει η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Αργεντινή.

Το ματς

Καλός ήταν ο ρυθμός στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, με την μπάλα να πηγαίνει πάνω-κάτω, χωρίς όμως κάποια αξιόλογη φάση μπροστά από τις δύο εστίες.

Μέχρι το πρώτο τηλεοπτικό time out για τις απαραίτητες ανάσες δροσιάς στο 23ο λεπτό, οι δύο ομάδες έδειξαν λίγα πράγματα επιθετικά.

Η πρώτη μεγάλη φάση του αγώνα ανήκε στην Κολομβία στο 21’, όταν ο Πουέρτα έπιασε ένα ωραίο σουτ, όμως ο Κόμπελ με εντυπωσιακή εκτίναξη έδιωξε την μπάλα.

Η Ελβετία ισορρόπησε και απάντησε στις ευκαιρίες στο 30’, με τον Κολομβιανό τερματοφύλακα, Βάργκας, να πραγματοποιεί σπουδαία επέμβαση σε διαγώνιο σουτ του Ρίντερ.

Δύο λεπτά αργότερα, στο 32’, ο Εντόι δοκίμασε ένα συρτό σουτ, με τον Βάργκας να δηλώνει ξανά «παρών» και να μπλοκάρει σταθερά.

Το 0-0 παρέμεινε μέχρι το σφύριγμα της λήξης για την ανάπαυλα, με την Κολομβία να κλείνει καλύτερα το ημίχρονο.

Με το ξεκίνημα του Β' ημιχρόνου, η Ελβετία έχασε μεγάλη ευκαιρία με το νεοεισελθόντα Σο να γλιστράει στην προσπάθειά του να κάνει το σουτ μέσα από την περιοχή, με την μπάλα να καταλήγει άουτ. Στο 53' η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ρίντερ κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων του Βάργκας.

Στο 63' ο Σουάρες έκλεψε τη μπάλα από τον Τσάκα λίγο έξω από το ημικύκλιο, με το σουτ που επιχείρησε να είναι εντελώς άστοχο και να μην ανησυχεί τον Κόμπελ.

Μπαίνοντας στην τελική ευθεία του παιχνιδιού, ο ρυθμός μειώθηκε αισθητά με λιγοστές ευκαιρίες μπροστά από τις δύο εστίες. Κάπως έτσι οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στο έξτρα ημίωρο της παράτασης προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους.

Στο 98' η Κολομβία έχασε την μεγαλύτερή της ευκαιρία στο παιχνίδι, με την κεφαλιά του Λουκούμι να βρίσκει στο οριζόντιο δοκάρι του Κόμπελ.

Δύο λεπτά αργότερα, οι «Καφετέρος» απείλησαν και πάλι, με τον Κόμπελ να διώχνει δύσκολα σε κόρνερ το μακρινό σουτ του Καμπάζ.

Στο 104' η Ελβετία απάντησε στην ευκαιρία του Λουκούμι, με τον νεοεισελθόντα Αμντουνί να πιάνει το δυνατό σουτ και να αναγκάζει τον Βάργκας σε σπουδαία επέμβαση.

Μοναδική ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης από μεριάς Ελβετίας ήρθε στο 114' όταν το σουτ που επιχείρησε ο Τσάκα πέρασε πάνω από τα δοκάρια.

Ανεπανάληπτη ευκαιρία έχασε η Κολομβία δύο λεπτά αργότερα, με τον Καμπάζ να βγαίνει τετ-α-τετ με τον Κομπελ, όμως το σουτ του ήταν κάτι παραπάνω από απογοητευτικό με τη μπάλα να καταλήγει άουτ.

Το 0-0 έμεινε μέχρι το τέλος της παράτασης, με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί, οι Ελβετοί αποδείχθηκαν πιο ψύχραιμοι, επικράτησαν με 4-3 και πανηγύρισαν μια σπουδαία πρόκριση.

Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΕΝΑΛΤΙ

ΕΛΒΕΤΙΑ ΚΟΛΟΜΒΙΑ

0-1 Κιντέρο

Τζάκα 1-1

Δοκάρι Σάντσες

Αμντούνι 2-1

2-2 Κάμπας

Ακάντζι Άουτ

Απόκρουση Κούτσο

Ίτεν 3-2

3-3 Λουίς Ντίας

Ρ. Βάργκας 4-3

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Ελβετία (Γιακίν): Κόμπελ, Ζακάρια (86' Βίντμερ), Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες (70' Μούχαϊμ), Τσάκα, Φρόιλερ, Γιασάρι (46' Σο), Ρίντερ (103' Αμντουνί), Εντόι (90' Βάργκας), Εμπολό (86' Ιτάν).

Κολομβία (Λορέντσο): Βάργκας, Μουνιόζ, Σάντσες, Λουκούμι, Μοχίκα, Λέρμα (82' Ρίος), Αρίας (66' Καμπάζ), Πουέρτα, Ροντρίγκες (66' Κιντέρο), Σουάρες (82' Ερνάντεζ), Ντίας.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:46ΕΛΛΑΔΑ

Παραμένουν χωρίς ρεύμα Αιγάλεω, Χαϊδάρι, Πετρούπολη, Ίλιον – Πότε αναμένεται η αποκατάσταση

02:32LIFESTYLE

Ράσελ Κρόου: Η σπάνια εξομολόγηση για τον γιο του και η ευχή για τα 20ά του γενέθλια

02:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Τα ζευγάρια των προημιτελικών – Το αναλυτικό πρόγραμμα

02:06ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στην Κίσσαμο Χανίων

01:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ελβετική ακρίβεια στα πέναλτι και πρόκριση επί της Κολομβίας

01:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η FIBA υποκλίνεται στον Μάικ Τζέιμς: «Αν θέλει να σκοράρει, δεν μπορείς να τον σταματήσεις»

01:31ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στον αέρα: Boeing 737 εξαφανίστηκε από τα ραντάρ – Αγωνία για τους 5 επιβαίνοντες

01:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δολάριο σε ανοδική τροχιά – Το γεν «βυθίζεται» σε χαμηλό 40 ετών

00:54ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Μέση Ανατολή: Οι Ηνωμένες Πολιτείες «εξαπολύουν» πλήγματα κατά του Ιράν

00:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Πλήγμα για το Βέλγιο – Ο Αμαντού Ονάνα υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού

00:24TRAVEL

Αστυπάλαια: Το «πράσινο» νησί του Αιγαίου που αξίζει να ανακαλύψεις

00:07ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Visa ανακοινώνει την πλατφόρμα Visa Threat Intelligence για ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Το παράδοξο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ - Δύο ηγέτες, μία χώρα και μια φωτογραφία

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Η ιστορία αγάπης που συγκίνησε τον Μητροπολίτη Ρεθύμνου

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Τέσσερα εμπόδια χωρίζουν τον Ερντογάν από τα F-35 - Η δύσκολη εξίσωση του Τραμπ

23:45LIFESTYLE

Ο γιος του Μάθιου ΜακΚόναχι έγινε 18 ετών και είναι ολόιδιος με τον πατέρα του

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Στα κρατητήρια μετά από αλληλομηνύσεις ένας 24χρονος και μια 22χρονη

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Κηδεία Αλί Χαμενεΐ: Στο Ιράκ προσγειώθηκε η σορός του ανώτατου ηγέτη - Στο δρόμο χιλιάδες πιστοί

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Τη ζωή της έχασε 73χρονη λουόμενη στο Ποσείδι

23:17ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ: Το γκολ της Αιγύπτου που ακυρώθηκε και προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαμηλό βαρομετρικό πλησιάζει την χώρα μας - Πού αναμένονται βροχές τα επόμενα 24ωρα

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Η «άβολη στιγμή» Μακρόν με την Εμινέ Ερντογάν - Πήγε να της φιλήσει το χέρι - Πώς αντέδρασε η σύζυγος του Τούρκου προέδρου

02:46ΕΛΛΑΔΑ

Παραμένουν χωρίς ρεύμα Αιγάλεω, Χαϊδάρι, Πετρούπολη, Ίλιον – Πότε αναμένεται η αποκατάσταση

06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαίρι διαρκείας φέτος στην Ελλάδα - Πότε θα τελειώσει σύμφωνα με το ECMWF

19:38LIFESTYLE

Ξέσπασε ο «Θανάσης» του «Ευτυχισμένοι Μαζί» με σχόλιο για τα κιλά της γυναίκας του - «Βουτάτε τη γλώσσα στο μυαλό, αν υπάρχει»

22:34ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ρεύμα οι κάτοικοι σε Ανθούπολη, Περιστέρι, Αιγάλεω και Νίκαια

19:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Τα νέα στοιχεία ανατρέπουν τα έως τώρα δεδομένα – Εξετάζεται η μητέρα να σκότωσε τον γιο και να αυτοκτόνησε

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Το παράδοξο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ - Δύο ηγέτες, μία χώρα και μια φωτογραφία

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουλίου: Πότε θα δούμε το πιο λαμπερό φεγγάρι του καλοκαιριού

23:05ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ: Το μενού του δείπνου που παρέθεσε ο Ερντογάν προς τιμήν των ηγετών

01:31ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στον αέρα: Boeing 737 εξαφανίστηκε από τα ραντάρ – Αγωνία για τους 5 επιβαίνοντες

00:54ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Μέση Ανατολή: Οι Ηνωμένες Πολιτείες «εξαπολύουν» πλήγματα κατά του Ιράν

02:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Τα ζευγάρια των προημιτελικών – Το αναλυτικό πρόγραμμα

11:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ακραίο καύσωνα φέρνει το GFS στην Ελλάδα - Τι δείχνει το ECMWF για το ίδιο διάστημα

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Λαγοκέφαλος ή κάτι άλλο; Πώς περιγράφει η 64χρονη το ψάρι που της επιτέθηκε

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Ελέφαντας σκότωσε άλλα δύο μέλη της ίδιας οικογένειας 14 χρόνια μετά και 17 χιλιόμετρα μακριά από το μέρος που σκότωσε τους δύο πρώτους

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Τέσσερα εμπόδια χωρίζουν τον Ερντογάν από τα F-35 - Η δύσκολη εξίσωση του Τραμπ

06:52LIFESTYLE

Τα πήγαινε-έλα των παρουσιαστών, οι ανακοινώσεις και ο ΑΝΤ1 σε καλοκαιρινό αναβρασμό

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Πολεμική Αεροπορία: Μαχητικά αεροσκάφη θα πετάξουν πάνω από την Αττική την Τετάρτη λόγω ορκωμοσίας

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 7/7/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 4.300.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ