ΠΑΟΚ - Τβέντε 2-3: Ήττα για τον Δικέφαλο στο τελευταίο φιλικό - Δείτε τα γκολ

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε με ήττα 3-2 από την Τβέντε την παρουσία του στην Ολλανδία, αλλά όλη η προσοχή στρέφεται στον Άριτζ Ελουστόντο που αποχώρησε τραυματίας.

Newsbomb

ΠΑΟΚ - Τβέντε 2-3: Ήττα για τον Δικέφαλο στο τελευταίο φιλικό - Δείτε τα γκολ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με ήττα 3-2 από την Τβέντε αποχαιρετάει την Ολλανδία ο ΠΑΟΚ.

Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι προηγήθηκε με αυτογκόλ μόλις στο 10ο λεπτό, αλλά οι Ολλανδοί με ανατροπή πήραν το προβάδισμα πριν η φοβερή κεφαλιά του Γερεμέγιεφ στο 87ο λεπτό φέρει το ματς στα ίσα.

Η Τβέντε, όμως, κατάφερε να πάρει τη νίκη, χτυπώντας στην τελευταία φάση του ματς για το τελικό 3-2.

Όλα τα βλέμματα, ωστόσο, είναι στραμμένα στον Άριτζ Ελουστόντο, ο οποίος αποχώρησε υποβασταζόμενος λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Η εξέλιξη του ματς

Το παιχνίδι ξεκίνησε με λάθη από τις δυο πλευρές. Κι αν ο Παβλένκα (3') διόρθωσε το δικό του δε συνέβη το ίδιο με εκείνο του Ρουντ Νόισταντ (10') που θέλοντας να γυρίσει την μπάλα στον τερματοφύλακά του, την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του. Μετά το cooling break ο ρυθμός ανέβηκε, με τον Ούνερσταλ να σταματάει τον Κωνσταντέλια (36') και την Τβέντε να ισοφαρίζει στο 37' με τον Σάντρο Οργιασέτερ που με ωραίο τελείωμα νίκησε τον Παβλένκα. Το κακό για τον ΠΑΟΚ διπλασιάστηκε λίγο αργότερα, με τον τραυματισμό του Αρίτζ Ελουστόντο μετά από άσχημο πέσιμο σε εναέρια μονομαχία.

Οι Θεσσαλονικείς είχαν καλή ευκαιρία για να προηγηθούν στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, αλλά αφού δεν τα κατάφερε ο Ζαφείρης (51') το έκανε στην απέναντι εστία ο Λούκας Βένεγκορ οφ Χέσελινκ που πήρε την ασίστ από τον Μπελτ, υπογράφοντας την ανατροπή στο 57'. Ο Έλληνας τερματοφύλακας βγήκε νικητής σε νέα φάση με τον 20χρονο υψηλόσωμο Ολλανδό φορ (63'), για να έρθει η ισοφάριση στο 87' με κεφαλιά του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ μετά από σέντρα του Κένι. Ο Σουηδός φορ θα μπορούσε να σκοράρει εκ νέου στο 90', ωστόσο αστόχησε μετά την πάσα του Πέλκα ενώ ο Τσιφτσής αντέδρασε εντυπωσιακά στην προσπάθεια του Βένεγκορ οφ Χέσελινκ στις καθυστερήσεις. Δε λάθεψε όμως ο Κρίστιαν Χλίνσον που με buzzer beater έδωσε με 3-2 τη φιλική νίκη στην Τβέντε.

Οι Θεσσαλονικείς επιστρέφουν αύριο (12/7) στη βάση τους για να ολοκληρώσουν την προετοιμασία ενόψει των αναμετρήσεων για τον Β Προκριματικό Γύρο του UEFA Europa League, στις 23 (εκτός έδρας) και 30 (στην Τούμπα) του μήνα.

Η σύνθεση του ΠΑΟΚ:

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Ελουστόντο (45'+1' Μπαταούλας), Κένι, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Ζαφείρης, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Μύθου.

Στο δεύτερο ημίχρονο αγωνίστηκαν και οι Τσιφτσής (46'), Μπάλντε (60'), Γκόμεζ (60'), Κοσίδης (60'), Τσοπούρογλου (78'), Μπέρδος (78'), Πέλκας (78'), Γερεμέγεφ (78').

ΤΒΕΝΤΕ (Γιον φαν ντεν Μπρομ): Ούνερσταλ, Άντελγκραντ, Φαν Ρόι, Λέμκιν, Νόισταντ, Φαν Ντε Μπέλτ, Κιόλε, Χλίνσον, Οργιασέτερ, Ροτς, Βένεγκορ οφ Χέσελινκ.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΓΚΟΛ:

Το 1-0:

Το 1-1:

Το 1-2:

Το 2-2:

Το 2-3:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:58ΕΛΛΑΔΑ

Ακίνητα: Από τη Βουλιαγμένη των €7.300 στην Καστοριά των... €585- Οι περιοχές που ξεχώρισαν

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Έκλαψε τελικά ο Κριστιάνο Ρονάλντο; Η διαμάχη που κόστισε εκατομμύρια δολάρια

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση αστικού λεωφορείου με δύο ΙΧ στον Πειραιά - Δύο τραυματίες

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στους δύο αστυνομικούς για τον πυροβολισμό του 20χρονου

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Ασλανίδης: «Όχι, ρε φίλε, δεν θέλω να είμαι ούτε το Α ούτε το Β - Αν εμείς δεν αποδείξουμε το “μαζί”, ποιος θα μας το αποδείξει;»

19:29ΚΟΣΜΟΣ

Air Force One: Η οργή του Τραμπ για τις αποκαλύψεις των New York Times

19:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Τβέντε 2-3: Ήττα για τον Δικέφαλο στο τελευταίο φιλικό - Δείτε τα γκολ

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Χαμενεΐ: «Θα εκδικηθούμε τον θάνατο του πατέρα μου»

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό βίντεο: Μοτοσικλετιστής τρέχει με 286 χλμ./ώρα σε ταξίδι που κατέληξε σε τροχαίο δυστύχημα

19:01ΕΥ ΖΗΝ

Αϋπνία καθώς μεγαλώνετε: Τι πρέπει να γνωρίζετε και πότε να ζητήσετε βοήθεια

18:59ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Δήμαρχος συνελήφθη στο αεροδρόμιο

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Ασπρόπυργο - Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

18:32LIFESTYLE

«Καρφιά» Ρένου Χαραλαμπίδη για την επιλογή του Ματ Ντέιμον στην «Οδύσσεια» του Νόλαν

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Ηράκλειο: Σφοδρή σύγκρουση ΙΧ με μηχανή κοντά στις Μοίρες

18:07ΚΟΣΜΟΣ

Ένας κουρέας αλλάζει τη ζωή σε απομονωμένο νησί της Αυστραλίας μέσω της τέχνης του

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο «Θριάσιο»: Ξέσπασε φωτιά στο ισόγειο

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Περιβολάκι Θεσσαλονίκης: Νέο 112 για εκκένωση προς Λαγκαδά - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Δύο φωτιές στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας - Στη μάχη και δύο αεροσκάφη

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα στους συλληφθέντες για τον εμπρησμό στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα

17:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Λέουβεν 1-1: Ισοπαλία στο δεύτερο φιλικό για τους «ερυθρόλευκους»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:18LIFESTYLE

Στο «σφυρί» το παλάτι – «φάντασμα» του Γιάννη Πουλόπουλου: Πόσο κοστολογείται

10:26ΚΟΣΜΟΣ

Ο «εφιάλτης» των ελληνικών θαλασσών αποδείχθηκε… καλλιτέχνης: Ο λαγοκέφαλος στον βυθό της Ιαπωνίας

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Ασλανίδης: «Όχι, ρε φίλε, δεν θέλω να είμαι ούτε το Α ούτε το Β - Αν εμείς δεν αποδείξουμε το “μαζί”, ποιος θα μας το αποδείξει;»

14:03ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει με το σάκχαρο του αίματος όταν τρώτε μέλι με ψωμί ολικής αλέσεως

11:02LIFESTYLE

Χωρίζουν Ρουβάς-Ζυγούλη μετά από 23 χρόνια; Η αλήθεια πίσω από τις φήμες

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Νέο κύμα καύσωνα πλησιάζει τη Δυτική Ευρώπη: Ποια είναι η «διαμόρφωση Ωμέγα» - Τι θα ισχύσει στην Ελλάδα

16:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στη Νότια Αφρική: Βρέθηκε νεκρός ο Τζέιντεν Άνταμς μετά την επιστροφή από το Μουντιάλ

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών νέο κύμα καύσωνα - Ραγδαία άνοδος της θερμοκρασίας μετά τις 15 Ιουλίου

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση αστικού λεωφορείου με δύο ΙΧ στον Πειραιά - Δύο τραυματίες

19:29ΚΟΣΜΟΣ

Air Force One: Η οργή του Τραμπ για τις αποκαλύψεις των New York Times

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στους δύο αστυνομικούς για τον πυροβολισμό του 20χρονου

14:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανεβαίνει κατακόρυφα ο υδράργυρος από την Κυριακή – Πού θα «αγγίξει» τους 40℃

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Αναγκαστική προσγείωση F-16 Viper στη Ζάκυνθο: Η επιλογή του πιλότου να μην εγκαταλείψει και η αστοχία υλικού

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό βίντεο: Μοτοσικλετιστής τρέχει με 286 χλμ./ώρα σε ταξίδι που κατέληξε σε τροχαίο δυστύχημα

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Γιαννιτσά: Κάθειρξη 7 ετών σε χειρουργό για τον θάνατο 14χρονης μετά από γαστρικό δακτύλιο

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα στους συλληφθέντες για τον εμπρησμό στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα

14:46ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικές εικόνες: Το Mont Blanc καταρρέει μπροστά στα μάτια ορειβάτη - Βίντεο

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης στην Μεσόγειο: Αυτά είναι τα πέντε θαλάσσια είδη που απειλούν τους λουόμενους

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Ασπρόπυργο - Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

13:46LIFESTYLE

Κοινωνία ώρα Mega: Ποιοι αντικαθιστούν Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ