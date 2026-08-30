Super League: Επικίνδυνες έξοδοι για Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, ο Άρης φιλοξενεί τον ΟΦΗ

Η ώρα των… μεγάλων στη 2η αγωνιστική της Super League, έφτασε. Τέσσερις σημαντικές αναμετρήσεις περιλαμβάνει η μέρα, με τον Άρη να υποδέχεται τον ΟΦΗ στη Θεσσαλονίκη, τον ΠΑΟΚ να δοκιμάζεται στην έδρα του Ατρόμητου, την ΑΕΚ να φιλοξενείται από την Κηφισιά και τον Ολυμπιακό να ταξιδεύει στην Τρίπολη.

ΑΡΗΣ – ΟΦΗ

Με τον στόχο να διπλασιάσουν τις νίκες τους στο πρωτάθλημα, Άρης και ΟΦΗ (30/8, 19:30, Novasports 2) διασταυρώνουν τα ξίφη τους στη Θεσσαλονίκη, σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις της δεύτερης αγωνιστικής.

Αμφότερες οι ομάδες μπήκαν με το δεξί στη νέα σεζόν και πλέον αναζητούν ακόμη ένα τρίποντο που θα τους επιτρέψει να διατηρήσουν το απόλυτο. Ο Άρης θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του, ενώ ο ΟΦΗ ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη με ανεβασμένη ψυχολογία, έχοντας ήδη αφήσει θετικά δείγματα γραφής στις υποχρεώσεις του εντός και εκτός συνόρων.

Για τους «κίτρινους», ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει αυτή τη φορά περισσότερες επιλογές στη διάθεσή του σε σχέση με την πρεμιέρα απέναντι στην Καλαμάτα. Οι Γκαρθία, Ρίτσαρντς, Κουαμέ, Καντεβέρε και Χόνγκλα βρίσκονται στην αποστολή, προσφέροντας επιπλέον λύσεις τόσο στο αρχικό σχήμα όσο και κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Στην πλευρά του ΟΦΗ, ο Χρήστος Κόντης καλείται να διαχειριστεί την κόπωση που έχει συσσωρευτεί από το απαιτητικό πρόγραμμα. Τα συνεχόμενα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη καθιστούν αναγκαίες ορισμένες αλλαγές, με το ζητούμενο να είναι η διατήρηση της αγωνιστικής φρεσκάδας χωρίς να επηρεαστεί η συνοχή της ομάδας.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΠΑΟΚ

Επικίνδυνη έξοδος για τον ΠΑΟΚ, σε μια έδρα όπου σχεδόν ποτέ δεν έχει «εύκολο» έργο. Την περασμένη σεζόν, μάλιστα, οι Θεσσαλονικείς είχαν ηττηθεί. Στο Περιστέρι το κίνητρο είναι μεγάλο και για τους δύο, για διαφορετικούς λόγους.

Οι φιλοξενούμενοι μετά τον αποκλεισμό στην Ευρώπη απ’ την Μπραν, θέλουν να ξεφύγουν από την εσωστρέφεια. Ο Ιβάν Σαββίδης μίλησε στους παίκτες και σαφώς το μήνυμα το έλαβαν. Πρέπει να το αποδείξουν κιόλας, σε ένα δύσκολο παιχνίδι.

Ο Ατρόμητος από την άλλη, έχασε με γκολ που δέχτηκε στα τελευταία λεπτά στην έδρα του Ολυμπιακού. Χωρίς βαθμό, αναζητά ένα σημαντικό αποτέλεσμα για να κερδίσει αυτοπεποίθηση από την αρχή του πρωταθλήματος.

Οι γηπεδούχοι έχουν προβλήματα, καθώς θα απουσιάσουν Λευτέρης Λύρατζης, Ματθαίος Μουντές και Χάρης Τσιγγάρας, που αντιμετώπισαν προβλήματα μέσα στην εβδομάδα και δεν πρόλαβαν να είναι έτοιμοι.

Η αποστολή του Ατρομήτου: Αθανασίου, Χουτεσιώτης, Ντιένγκ, Μάγκνουσον, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Χότζα, Καραμάνης, Κώτσης, Μουτουσαμί, Νούνιες, Αμπαρτζίδης, Μπάτος, Πνευμονίδης, Τζοβάρας, Τσούμπερ, Τσαντίλας, Τσιλούλης.

Από την άλλη, ο Αλέσιο Λίσι δεν θα έχει τον Τομ Λουσέ. Έχει υποστεί θλάση στο δεξιό δικέφαλο. Εκτός παραμένουν οι Καμαρά, Μεϊτέ, Σαρρής και Ντεσπόντοφ.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Γιαννούλης, Μπάμπα, Γκόμεζ, Τέιλορ, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Πέλκας, Τάισον, Άλι, Σορετίρε, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μύθου.

Η αναμέτρηση αρχίζει στις 20:15 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports 4.

ΚΗΦΙΣΙΑ – ΑΕΚ

Από τη μία η Κηφισιά που δεν έχει δώσει δείγματα γραφής, καθώς ο αγώνας της πρεμιέρας της στη Super League (κόντρα στον Παναθηναϊκό) αναβλήθηκε. Από την άλλη η ΑΕΚ, «μεθυσμένη» από το νέκταρ της πρόκρισης στη League Phase του Champions League, της κλήρωσης που ακολούθησε και του μυαλού που δεδομένα ήταν εκεί.

Το ματς της Λεωφόρο αποκτά χαρακτήρα… πιθανής «παγίδας» για την Ένωση. Η οποία μετά την άνετη πρεμιέρα της κόντρα στον Ηρακλή (4-0) καλείται να διπλασιάσει τις νίκες της. Απέναντι σε μια ομάδα που ψάχνει τη διατήρηση του καλού ονόματος που «έχτισε» την περασμένη σεζόν.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο πήρε στην αποστολή τα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας του. Δηλαδή τους Δοϊρανλή, Ζολιμπουά και Βαν Άιμα. Εκτός έμεινε ο Μανσό, ο οποίος τραυματίστηκε στο φιλικό με τον ΑΠΟΕΛ.

Η αποστολή της Κηφισιάς: Αναγνωστόπουλος, Ραμίρεζ, Αποστολάκης, Ντε Λουίς, Πέτκοφ, Αμπάντα, βαν Άιμα, Πολυκράτης, Ούγκο Σόουζα, Ζολιμπουά, Δοϊρανλής, Πόμπο, Μπένι, Έμπο, Ρουκουνάκης, Γιαγκνέ, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον Σόουζα, Εμπουλά, Πατήρας, Σαγάλ, Χριστόπουλος

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν έχει αγωνιστικά προβλήματα, ενώ δεν ανακοίνωσε αποστολή. Αναμένεται να πραγματοποιήσει αλλαγές στο αρχικό σχήμα, για να «φρεσκάρει» την ομάδα του. Καθώς είναι δεδομένο πως έχασε ενέργεια στο ματς με τη Λέφσκι Σόφιας.

Η αναμέτρηση στο γήπεδο της Λεωφόρου θα αρχίσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 8

ASTERAS AKTOR – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Super League.

Οι Πειραιώτες ψάχνουν το «2 στα 2» στο πρωτάθλημα, ενώ οι γηπεδούχοι αναζητούν τους πρώτους πόντους στη χρονιά, θέλοντας να βγάλουν αντίδραση.

Στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, οι «ερυθρόλευκοι» έφτιαξαν φάσεις, αλλά φανέρωσαν εκ νέου αδυναμία στην τελική προσπάθεια και τη δημιουργία.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει ήδη χτυπήσει το καμπανάκι του κινδύνου, υπογραμμίζοντας πως η αναμέτρηση με τον Αστέρα απαιτεί απόλυτη σοβαρότητα. Ο Ολυμπιακός θέλει τη νίκη που θα τον διατηρήσει στην κορυφή, βγάζοντας παράλληλα μεγαλύτερη επιθετική αποτελεσματικότητα.

Στο απουσιολόγιο του Βάσκου τεχνικού βρίσκεται ο τιμωρημένος Ροντινέι μετά την αποβολή του, αλλά και ο Γιάρεμτσουκ που δεν υπολογίζεται.

Στον αντίποδα, διαθέσιμος για πρώτη φορά είναι ο νεοφερμένος Γκονζάλες, ο Τικνιζιάν διεκδικεί τη θέση του Μπρούνο στο αριστερό άκρο της άμυνας, ενώ δεν αποκλείεται να πάρει χρόνο συμμετοχής από τον πάγκο και ο Κώστας Φορτούνης.

Στην αντίπερα όχθη, το ξεκίνημα της χρονιάς δεν έχει εξελιχθεί ιδανικά για τον Αστέρα AKTOR. Η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου μπήκε στο πρωτάθλημα με την ήττα 3-1 από τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, πληρώνοντας ακριβά τα ανασταλτικά της κενά.

Αυτό το αποτέλεσμα ήρθε να προστεθεί στον πρόωρο αποκλεισμό από το Κύπελλο με 2-0 από τον Λεβαδειακό, διαμορφώνοντας ένα αρνητικό σερί με δύο ήττες σε ισάριθμα επίσημα ματς. Παρά τον προβληματισμό, οι «Αρκάδες» θα επιδιώξουν απέναντι στον Ολυμπιακό να συσπειρωθούν και να βελτιωθούν, ένα σενάριο που η παράδοση των εντός έδρας αναμετρήσεων δεν μοιάζει να το... ενισχύει.

Στα αγωνιστικά, ο Έλληνας τεχνικός υπολογίζει σχεδόν σε όλους τους παίκτες του. Ο κεντρικός αμυντικός Σίλβα εξέτισε την ποινή του και επιστρέφει, διεκδικώντας θέση στο αρχικό σχήμα αντί του Χρυσόπουλου. Εκτός μάχης παραμένουν εδώ και καιρό οι Σιλά και Δεληγιαννίδης, χωρίς να επηρεάζουν τα άμεσα πλάνα, ενώ μένει να φανεί αν το αρνητικό ξεκίνημα θα φέρει αλλαγές στην ενδεκάδα.

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το NovaSports Prime.

SUPER LEAGUE – 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 29/8

Βόλος – Ηρακλής 1-1

Παναιτωλικός – Καλαμάτα 2-0

Κυριακή 30/8

19:30 Άρης – ΟΦΗ Novasports 2

20:15 Ατρόμητος – ΠΑΟΚ Novasports 4

21:00 Asteras Aktor – Ολυμπιακός Novasports Prime

21:00 Κηφισιά – ΑΕΚ Cosmote Sport 8

Δευτέρα 31/8

19:30 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός Novasports 2