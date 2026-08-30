Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός 0-1: Ο Ζότα υπέγραψε το «ερυθρόλευκο» διπλό στην Τρίπολη για το 2/2

Με το απόλυτο των έξι βαθμών συνεχίζει την πορεία του στη Super League ο Ολυμπιακός, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν νικηφόρα από το «Θ. Κολοκοτρώνης», επικρατώντας με 1-0 του Αστέρα AKTOR για τη 2η αγωνιστική.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επιβεβαίωσε τα προγνωστικά σε μια παραδοσιακά δύσκολη έδρα, έβγαλε ποιότητα μεσοεπιθετικά, «έφτιαξε» αρκετές ευκαιρίες γύρω από τα καρέ του Παπαδόπουλου τις οποίες δεν μετουσίωσε σε γκολ, όμως πήρε ένα σημαντικό τρίποντο ψυχολογίας ενόψει της απαιτητικής συνέχειας.

Ο Ζότα Σίλβα με κεφαλιά στο 31' ήταν ο σκόρερ για τους Πειραιώτες, ενώ ντεμπούτο στο συγκεκριμένο παιχνίδι έκαναν οι Ρέμο Φρόιλερ και Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος στις καθυστερήσεις του αγώνα έχασε τεράστια ευκαιρία, στέλνοντας τη μπάλα στο δοκάρι προ κενής εστίας.

Από την άλλη πλευρά, οι «Αρκάδες» γνώρισαν τη δεύτερη διαδοχική τους ήττα στο πρωτάθλημα, παραμένοντας χωρίς βαθμό. Η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου έδειξε διάθεση, προσπάθησε να απειλήσει κυρίως στα πρώτα λεπτά κάθε ημιχρόνου, όμως πλήρωσε μια στιγμή αμυντικής αδράνειας, αλλά και την αδυναμία της να αξιοποιήσει τις δικές της στιγμές στην επανάληψη

Το ματς

Ο Αστέρας ήταν αυτός που απείλησε πρώτος στην αναμέτρηση. Ο Ορόσκο μπήκε στην περιοχή από πλάγια με καλές προϋποθέσεις, έκανε το σουτ, αναγκάζοντας τον Ορτέγκα στην πρώτη του επέμβαση και τους αμυντικούς του Ολυμπιακού να διώχνουν σε κόρνερ. Στο 10' η εκτέλεση φάουλ του Μπαρτόλο πέρασε παράλληλα, προτού προλάβει παίκτης των «Αρκάδων» να γίνει αποδέκτης της μπάλας και να γίνει απειλητικός.

Στο 13' ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε την πρώτη του επίσκεψη στα καρέ των γηπεδούχων, ο Σάλιακας έκανε τη σέντρα, ο Ελ Κααμπί έπιασε την κεφαλιά, όμως αυτή κόντραρε σε αμυντικό και κατέληξε σε κόρνερ. Στο 17' και πάλι ο Έλληνας μπακ έκανε το γέμισμα από δεξιά, με τον Ρόκα να βρίσκει ελάχιστα τη μπάλα στο δεύτερο δοκάρι και να περνάει άουτ.

Στο 31' οι «ερυθρόλευκοι» άνοιξαν το σκορ. Αυτή τη φορά η φαρμακερή σέντρα του Σάλιακα έγινε... ασίστ, αφού βρήκε τον Ζότα Σίλβα αφύλακτο μέσα στην περιοχή, αυτός έπιασε πανέμορφα την κεφαλιά και σκόραρε το πρώτο του επίσημο γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα η ομάδα του Μεντιλίμπαρ «φόρτσαρε» και κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο, χάνοντας ευκαιρία στο 37', με τον Ρόκα να γυρνάει τη μπάλα στο πέναλτι και τον Ελ Κααμπί να μην μπορεί να την σπρώξει στα δίχτυα.

Τεράστια ευκαιρία για τους Πειραιώτες και στο 44'. Ο Σιπιόνι κουβάλησε αρκετή ώρα, πέρασε εξαιρετικά κάθετα στον Ζότα Σίλβα, η μπάλα στρώθηκε στον Ρόκα έπειτα από κόντρα στο όριο της μεγάλης περιοχής, εκείνος επιχείρησε πανέξυπνα να «σκάψει» τον Παπαδόπουλο, ο οποίος είπε «όχι», διώχνοντας σε κόρνερ.

Φάση διαρκείας για τον Ολυμπιακό στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, με τον Ελ Κααμπί με κεφαλιά να βρίσκει το οριζόντιο δοκάρι του Παπαδόπουλου, στην επαναφορά το σουτ του Ρόκα βρήκε σε σώματα και ο Έσε στη συνέχεια έστειλε τη μπάλα ψηλά άουτ.

Στο 53' και μετά από πολλή ώρα ο Αστέρας απείλησε με το σουτ του Ορόσκο μέσα από την περιοχή να καταλήγει στην εξωτερική πλευρά των διχτύων του Ορτέγκα.

Ακόμη μία κλασική ευκαιρία για να διπλασιάσει τα τέρματά του έχασε ο Ολυμπιακός, με τον Ελ Κααμπί να βγαίνει τετ-α-τετ στο 58', να σουτάρει με το αριστερό αλλά τον Παπαδόπουλο να του αρνείται το γκολ.

Μίνι-αντεπίθεση για τον Αστέρα, με την ομάδα του Αντωνόπουλου να χάνει ευκαιρίες στο 67' και στο 70' με Κετού και Μέντεθ με κεφαλιά και σουτ μέσα από την περιοχή αντίστοιχα.

Στο 77' απείλησε με το δυνατό σουτ του Σμάιλοβιτς να καταλήγει στην αγκαλιά του Παπαδόπουλου.

Στο 85' ο Ολυμπιακός βγήκε στην αντεπίθεση με τον νεοφερμένο Γκονζάλες να επιχειρεί το σουτ, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στον πορτιέρε του Αστέρα, ενώ ένα λεπτό αργότερα το αδύναμο πλασέ του Μαρτίνς δεν απείλησε τον Παπαδόπουλο.

Στις καθυστερήσεις και πάλι ο Παπαδόπουλος έδιωξε σε κόρνερ το δυνατό σουτ του Ρέτσου από πολύ καλή θέση, ενώ στο φινάλε ο Γκονζάλες έχασε τεράστια ευκαιρία στέλνοντας τη μπάλα στο δοκάρι, με κενή την εστία.

Ολυμπιακός: Ορτέγκα, Σάλιακας (64' Σμάιλοβιτς), Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Σιπιόνι (75' Φρόιλερ), Έσε, Τσικίνιο, Ρόκα (69' Ζέλσον Μ.), Σίλβα (69' Γκονζάλες), Ελ Κααμπί (75' Σα).

Αστέρας AKTOR: Παπαδόπουλος, Κώτσιρας (82' Παπακανέλλος), Λάσκαρης, Σίλβα, Μέντες, Κουρμπέλης, Γκονζάλες, Μπαρτόλο (45' Πέρεθ), Κετού (75' Καλτσάς), Ορόσκο (61' Κιμπιόκα), Ρικαρντίνιο (75' Μακέντα).