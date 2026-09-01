Ντόρτμουντ: Αυτός είναι ο αντικαταστάτης του Κωνσταντέλια μετά τον τραυματισμό του

Σοκαρισμένοι παραμένουν οι ιθύνοντες της Ντόρτμουντ με τον απρόσμενο τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού στο ντεμπούτο του στην Μπουντεσλίγκα και θα τεθεί εκτός αγωνιστικής δράσης για τους επόμενους μήνες.

Οι Βεστφαλοί δεν έμειναν με σταυρωμένα χέρια και αναζήτησαν άμεσα στην αγορά τον αντικαταστάτη του Έλληνα «μάγου» και φαίνεται πως έχουν έρθει σε οριστική συμφωνία με την Άρσεναλ για την απόκτηση του Ίθαν Νουανέρι.

https://www.instagram.com/p/DcvAhSmAXVs/

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Ντόρτμουντ «έδωσε τα χέρια» με την Άρσεναλ για τον δανεισμό του νεαρού Άγγλου αριστεροπόδαρου εξτρέμ, με τους Γερμανούς να καλύπτουν το 100% του μισθού του.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος δεν αναφέρει κάτι για ρήτρα αγοράς στον δανεισμό του Νουανέρι στην Ντόρτμουντ, κάτι που μαρτυρά πως πρόκειται για προσωρινή λύση, μέχρι να αναρρώσει και να επανέλθει σε αγωνιστικό ρυθμό ο Κωνσταντέλιας.